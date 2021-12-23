«Единая Россия» сдохла»

На Кубани происходит смены вертикали власти.

Глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко 22 декабря задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете уточнили, что уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по материалам УФСБ Кубани, сообщает «Новая газета».

За Алексеенко пришли утром в среду. Администрация города сначала никак не комментировала происходящее, потом признала: у мэра дома — обыски, он «оказывает всяческое содействие». Позже появились подробности: недавно назначенному мэру города вменяют получение взятки в виде ружья за полтора миллиона рублей. Но это может быть далеко не единственным подозрением.

Кресло мэра Краснодара Андрей Алексеенко официально занял в ноябре. Уроженец Краснодарского края, финансист, 43 года, в органах государственной власти — 11 лет. Работал в команде губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. И в 2019 году вляпался в неприятную историю: на совещании в Армавире Алексеенко, будучи вице-губернатором, обращаясь приватно к Кондратьеву, произнес: «Она сдохла, ее нет». Речь шла о партии «Единая Россия». Микрофоны не были отключены, журналисты фразу поймали и растиражировали.

Скандал удалось замять, Кондратьев не отказался от своего искреннего заместителя и после ухода в Госдуму предыдущего мэра Краснодара предложил его кандидатуру на голосование городской думе. Мундепы спорить с губернатором не стали.

Фактически, исполнять обязанности мэра Алексеенко начал в октябре, собрал команду, но у новоиспеченных ответственных чиновников тут же начались проблемы.

В октябре вице-мэр Артем Доронин, курировавший вопросы дорожного хозяйства, подвергся медиа-атаке: сразу несколько СМИ сообщили об обыске у него и аресте. На самом деле, речь шла об уголовном деле в отношении подрядчика мэрии. Доронин возмущался и грозил журналистам судом за распространение компрометирующей информации, но спустя месяц все же написал заявление «по собственному желанию».

В начале декабря стало известно о задержании вице-мэра Кирилла Мавриди, который отвечал за инвестиционное направление в городской администрации. Сразу несколько «второстепенных» СМИ в тот же день написали об аресте чиновника, авторитетные информационные агентства информацией не воспользовались. О судьбе чиновника с тех пор неизвестно. Но на работе Мавриди и по сей день нет. Хотя его фотография продолжает висеть на сайте администрации в ряду заместителей Алексеенко. А после задержания самого Алексеенко появилась информация, что его уголовное дело может быть связано с делом Мавриди.

Политолог Антон Чаплин считает, что все происходящее в мэрии Краснодара — часть масштабной кампании, которая одновременно может быть связана с переделом рынка строительства и давлением на губернатора края в преддверии выборов в региональный парламент.

— Алексеенко — креатура губернатора Вениамина Кондратьева, и его задержание бьет по имиджу главы региона, — считает Чаплин. — Продолжилась коррупционная «чистка» в строительной отрасли Кубани. Напомню, что в прошлом году дело завели на вице-губернатора Пуликовского, которого обвинили в незаконном занятии строительным бизнесом. Потом были аресты девелоперов Андрея Сигидина (краевого депутата) и Мисака Казаряна, дело главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка. Краснодарский край — регион инвестиционно привлекательный, с развитым (я бы даже сказал, гипертрофированным) строительным рынком. И количество коррупционных дел в отрасли прямо пропорционально активности девелоперов, которые зачастую пытаются решать проблемы незаконно.

Политолог не исключает, что задержания и аресты стали привычным следствием системных проблем, и приводит в пример «неуклюжие попытки властей перекроить генпланы прибрежных городов (Сочи, Геленджика, Анапы) без учета интересов жителей и явно в интересах крупного бизнеса».

— Но подобный строительный лоббизм коррупцией ведь не считается, — говорит политолог и не берется называть истинные причины возросшей активности силовиков на Юге. — Попытка политического торга на грядущих в 2022 году выборах в Заксобрание? Сложно сказать. Но очевидно одно: силовики давно выбрали для разработки самую болезненную для Кондратьева сферу — строительную.

К вечеру среды стало известно, что «Единая Россия» приостановила членство Андрея Алексеенко в своих рядах, а если подозрения силовиков подтвердятся, то его кресло может занять другой соратник Вениамина Кондратьева — Максим Слюсарев. Именно вице-мэр берет на себя обязанности в отсутствие главы города.

Вице-мэром Максим Слюсарев стал буквально на днях — 16 декабря. О чиновнике известно немного: до 2016 года он служил по контракту в армии, а потом был сразу принят на должность советника губернатора края. Слюсарев вошел в команду Андрея Алексеенко в ноябре — взялся курировать департамент внутренней политики, управление по делам молодежи, физкультуре и спорту. Но после того, как в течение двух месяцев мэр и его ключевые соратники оказались под прицелом силовиков, у Слюсарева появились шансы возглавить один из самых богатых и перспективных городов России.

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