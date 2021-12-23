Инфляция в Беларуси: что показал индекс Оливье 23.12.2021, 10:40

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Слабеющий рубль бьет по самым бедным.

Корреспонденты «Белсата» продолжают следить за индексом Оливье в нашей стране. И в этом году цена самого популярного новогоднего салата привела нас к неожиданным выводам.

Как и в прошлые разы, за образец мы взяли салат, сделанный по стандартному рецепту: четыре картофелины, две моркови, 500 граммов «Докторской» колбасы, пять куриных яиц, четыре маринованных огурца, банка консервированного горошка и 200 г майонеза.

Мы сравнивали цены по состоянию на утро 20 декабря в популярном среди белорусов онлайн-магазине с доставкой на продукты того самого производителя, купленные там же в прошлом году. Если же не было абсолютных соответствий, то брали продукты, наиболее близкие по характеристикам.

Что получилось

В результате Оливье средней ценовой категории получился ценой 16 рублей 2 копейки. Это на 1 рубль 45 копеек, или на 9,94% больше, чем было у нашего прошлогоднего салата. Как и год назад, такой показатель практически полностью соответствует официальному уровню инфляции в стране. Напомним, что, согласно Белстату, цены в Беларуси в ноябре 2021 года выросли на 9% по сравнению с декабрем 2020-го и на 10,3% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Больше всего в нашем салате подорожали свежие картофель и морковь – на 66,7 %. Майонез стал дороже на 61,5%, маринованный горошек – на 23,9%, а маринованные огурцы – на 7,6 %. При этом яйца подешевели на 6,1 %, а вареная колбаса – на 8,2 %.

Самый дешевый не такой и дешевый

Продолжили мы с прошлого года и анализ цен на самый дешевый Оливье. Для этого брались самые дешевые продукты, которые есть в магазине. И вот здесь стоимость салата выросла более существенно – на целых 3 рубля 54 копейки, или сразу на 36,8% – более чем на треть.

Если в прошлом году между самым дешевым и средним по цене Оливье разница составляла 4 рубля 98 копейки, то сейчас – только 2 рубля 89 копеек. Получается, что самый экономный салат сейчас уже не такой и экономный.

Здесь подорожали все продукты. Больше всего в цене выросли: морковь – на 66,7%, вареная колбаса – на 60,7% и картофель – на 46,5 %. Маринованный горошек стал дороже на 32 %, яйца – на 23,9%, маринованные огурцы – на 19,6%, а майонез – на 10,8 %.

{%CAPTION%}Отметим, что в 2020 году Оливье, по нашим оценкам, подорожал лишь на 6,1%, а самый дешевый его аналог и того меньше – на 2,1%.

За 2018 год рост индекса Оливье составил 11,3%, а за предвыборный и предковидный 2019-й салат подорожал лишь на 0,44 %.

В общем, отметил экономист Лев Марголин, для роста цен на продукты есть две основные причины: во-первых, это неурожай некоторых видов овощей в Беларуси, например, картофеля, и, во-вторых, мировой рост цен на продукты питания, в том числе в соседних странах.

«Это стимулирует наших производителей любым способом продавать товары на экспорт. Если это можно как-то остановить со странами Евросоюза и Украиной, то с Россией это сделать очень трудно, так как между странами нет границы», – подчеркнул экономист.

Что касается роста цен на салат Оливье, и прежде всего, на его самый дешевый вариант, то здесь, по мнению эксперта, тоже ничего удивительного нет.

«Государство все время вродезаботится о самых бедных и самых несостоятельных. Но делает это очень неуклюже, ограничивая цены на самый дешевый ассортимент. А любой экономист знает, что, если искусственно ограничивать цены, то эта продукция начинает исчезать из продажи. Никто не хочет продавать ее себе в убыток. Поэтому этот ассортимент вымывается, а потом появляется под другими названиями. И опять-таки дорожает еще больше», – считает Лев Марголин.

Поэтому, по его словам, когда государство вынужденно решает отказаться от каких-то ограничений или ослабить их, или производители находят пути обойти их, то цены отыгрывают все, что потеряли: «И даже с лихвой».

«Поэтому оказывается, что инфляция для самых несостоятельных, она всегда выше, чем инфляция для богатых. Для них, если бы можно было сделать индекс салата Оливье из самых дорогих продуктов, могло бы оказаться, что подорожание было бы даже меньше 10%», – считает Лев Марголин.

Кстати, в оригинальный салат, зафиксированный в рецептах 1894 года, входят жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус «Провансаль» с добавлением соевого соуса «Соя-кабуль». Но не все из этих товаров можно приобрести в обозначенном онлайн-магазине.

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