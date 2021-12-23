В России мать выставила двоих малолетних детей на 17-градусный мороз без одежды 16 23.12.2021, 10:47

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Женщина рассердилась на них за «непослушание».

В Саратовской области РФ против 43-летней жительницы Аткарского района завели уголовное дело об убийстве своего ребенка и попытке убийства второго. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Женщине может грозить пожизненный срок лишения свободы.

Как выяснило следствие, утром 22 декабря женщина «рассердилась на детей за непослушание» и начала душить их с помощью шарфа, «пока они не перестали подавать признаки жизни».

Затем она вынесла тела детей на улицу и оставила их в овраге недалеко от дома. Температура воздуха в Саратове 22 декабря опускалась до -17 градусов.

Вскоре полицейские обнаружили женщину в Энгельсе и доставили в следственный отдел СК. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ее детей нашли в овраге — восьмилетний мальчик умер, а пятилетнюю девочку увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. В региональной прокуратуре сообщили, что дети жили в благоустроенном частном доме, в полной семье, не состоявшей на учете и не попадавшей в поле зрение правоохранительных органов.

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