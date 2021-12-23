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Как Чаушеску пытался сбежать от народа на вертолете, но ничего не вышло

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  • 23.12.2021, 11:01
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Как Чаушеску пытался сбежать от народа на вертолете, но ничего не вышло

История одного фото.

Фотофакт напомнил об одном знаковом моменте во время переворота в Румынии. 22 декабря в 12:06 президент Румынии Николае Чаушеску вместе с женой Еленой и несколькими соратниками пытается сбежать на вертолете с крыши здания, окруженного толпой демонстрантов, пишет gazetaby.media.

В это время по всей стране разворачиваются масштабные акции протеста против правления человека, которого называли «Балканским Сталиным».

Однако долететь на этом вертолете супругам Чаушеску удалось только до собственной дачи, которая находилась в 25 км от Бухареста. Когда они пытались продолжить путь, направляясь в город Питешти, вертолету закрыли воздушное пространство, а пилоту сообщили, что вертолет будет сбит. Пилот посадил вертолет и после посадки перешел на сторону повстанцев.

На сторону повстанцев в Румынии перешла и армия. Именно военные захватили Никалае и Елену Чаушеску, которые впоследствии предстали перед организованным новыми властями трибуналом.

Люди обвиняли Чаушеску в преступлениях против государства, геноциде против собственного народа, открытии тайных счетов в иностранных банках и «подрыве национальной экономики».

Интересно, что официальная пропаганда период правления Чаушеску называла «золотой эрой».

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