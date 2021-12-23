закрыть
23 декабря 2021, четверг, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кадровые чистки затронули высокое начальство на заводе «Белкоммунмаш»

8
  • 23.12.2021, 11:10
  • 16,218
Кадровые чистки затронули высокое начальство на заводе «Белкоммунмаш»

С производством общественного транспорта в Беларуси придется попрощаться?

Кадровые чистки дошли и до завода «Белкоммунмаш», сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Пришли списки на увольнение, 80 человек, среди них — высокое начальство. Например, в списках можно увидеть фамилии замдиректора, начальника отдела кадров и т.д.», — сообщает подписчик канала.

По всей видимости, с производством общественного транспорта в Беларуси тоже придется попрощаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип