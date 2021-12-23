Кадровые чистки затронули высокое начальство на заводе «Белкоммунмаш» 8 23.12.2021, 11:10

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С производством общественного транспорта в Беларуси придется попрощаться?

Кадровые чистки дошли и до завода «Белкоммунмаш», сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Пришли списки на увольнение, 80 человек, среди них — высокое начальство. Например, в списках можно увидеть фамилии замдиректора, начальника отдела кадров и т.д.», — сообщает подписчик канала.

По всей видимости, с производством общественного транспорта в Беларуси тоже придется попрощаться.

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