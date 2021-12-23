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Белорусские власти очень нервно реагируют на остановку санкционного транзита

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  • Telegram-канал «Письма к дочери»
  • 23.12.2021, 11:17
  • 10,872
Белорусские власти очень нервно реагируют на остановку санкционного транзита
фото: delfi

Такой концентрации и разнообразия угроз еще не было.

22 декабря состоялась загрузка ядерного топлива на второй блок белорусской АЭС. То есть, вот уже совсем скоро у белорусской АЭС будет в два раза больше поводов, чтобы не работать. Потому что раньше у нее отключался только один реактор, а теперь сможет отключаться два. Захотят - одновременно, а захотят - по очереди.

Что-то я смотрю белорусские власти очень нервно реагируют на подготовку Литвой к остановке санкционного транзита. Можно подумать, радары зафиксировали Кольцо Всевластья на склонах Ородруина. Не, серьезно. Я давно не помню такой концентрации и такого разнообразия угроз в адрес одного из «западных партнеров» за такое короткое время. И заметь, что характерно, про альтернативные российские порты, которыми белорусские власти собирались уничтожить литовскую экономику, никто по-прежнему не вспоминает.

Вот только за вчера Литве пригрозили, во-первых, прекращением белорусского экспорта, а во-вторых, прекращением транзита украинских товаров по белорусской территории. А до этого же было не очень внятное, но очень суровое предупреждение о рисках «дестабилизации в регионе», обещания неурожая, роста цен и голода. Нашествием жаб и саранчи белорусские власти не угрожают, как я понимаю, только из-за неблагоприятных для этих природных явлений погодных условий.

И ты же понимаешь, что вчерашние угрозы радикального и ассиметричного экономического ответа — из истории про одноглазого зятя? За прошлый год белорусский экспорт в Литву составил 1,1 миллиарда долларов, а за девять месяцев этого года – уже 800 миллионов евро. И запрет этого экспорта означает, что к потерям от прекращения калийного транзита добавятся потери еще на один миллиард.

Потому что в Литву Беларусь экспортировала в основном лес, нефтепродукты, удобрения и металл. И довольно сложно себе представить, что для этих белорусских товаров быстро найдется альтернативный рынок в дружественной России. Ну, все равно, что пряники в Туле продавать. А искать для них другие рынки, потеряв выход к Балтийскому морю, будет немножко затруднительно. Тем более, что исполнение угрозы про прекращение украинского транзита может создать некоторые затруднения для доступа к портам Черного моря.

В общем, белорусским властям очень хочется чем-нибудь напугать Литву, но не получается придумать как сделать так, чтобы она испугалась. И они пробуют разные варианты, надеясь найти действенный слепым эмпирическим методом. А чем ты будешь грозить, если даже отключением российского газа его владелец грозить не разрешает. Хотя бы потому, что он и сам с этим прекрасно справляется.

А свое по-настоящему эффективное орудие белорусские власти применить не могут. Потому что оно эффективно, если нужно справиться с пенсионерами, защищающими деревья. А, когда дело доходит до тонких геополитических настроек, это орудие по какой-то непостижимой причине, не работает.

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