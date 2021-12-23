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Слова дипломата в 1930 году: Если будет свободна, Украина станет членом ЕС

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  • Даниил Лубкивский, Цензор.НЕТ
  • 23.12.2021, 11:23
  • 3,338
Слова дипломата в 1930 году: Если будет свободна, Украина станет членом ЕС

Первый Министр иностранных дел Украины обратился к Лиге Наций.

Нельзя идти на уступки имперским требованиям России. Ни нам, ни Западу.

В 1930 году первый Министр иностранных дел Украины Александр Шульгин, обращаясь к Лиге Наций, сказал следующее: «Украина, когда станет свободной, должна войти в Европейский Союз, поскольку он будет существовать».

Представьте, это было сказано в 1930 году!

Эти слова, бесспорно, исключительны. И в то же время они - закономерны, ибо отражают необратимую историческую логику.

22 декабря, отмечается День украинской дипломатии.

Эта дата была выбрана неслучайно. 22 декабря 1917 года было основано наше первое модерное внешнеполитическое ведомство – Генеральное секретарство международных дел Украинской Народной Республики.

Избрав еще в 1999 году этот день за профессиональный праздник, современная дипломатическая служба показала, что выходит за чужие и искусственные рамки советской традиции и связывает себя с первой украинской государственностью ХХ века, а значит, чувствует себя наследником всей тысячелетней дипломатической истории Украины.

Александр Шульгин – особая фигура в нашей дипломатии. Его судьба и труд – это пример того, как даже один человек может бороться за правду, несмотря на всю беспросветную обреченность своего времени. Его жизнь – это посвящение делу мирового признания Украины и нашего неотъемлемого права на государственность.

И он победил.

В меморандуме 1930 года, обращенном к Лиге Наций от имени правительства УНР, Министр Шульгин добавил: «То, что больше всего интересует Украину, это установление границ будущей Европейской федерации... Национальное (Правительство) УНР считает в согласии с публичной заключением всей Украины, что эта страна принадлежит к европейскому миру и своими историческими традициями, и своими экономическими интересами, и своими политическими принципами, они те же, которыми живет западная Европа».

«Украинская Народная Республика… предложила свою кандидатуру в Лигу Наций еще в 1920 году. Критическая ситуация, в которой оказалась Украина именно в момент рассмотрения украинской просьбы, привела к тому, что принятие Украины, как и несколько других новых государств, было отложено. Но сам факт подачи такой просьбы со стороны Украины и ее Правительства показал, что эта страна намерена принадлежать цивилизованному миру, Западу. Совершенно ясно, что Украина, как только освободится от оккупантов, восстановит свое желание быть принятой в Лигу Наций и пожелает также принадлежать к Европейской федерации, которая сейчас находится в стадии организации».

В этих словах много аналогий с нашим временем и похожих сюжетных линий.

Фактически все, что было сказано тогда Александром Шульгиным, свершилось.

И если в 1930 году он смог предусмотреть наше освобождение, то и сегодня мы не имеем права сомневаться в неизбежности полноценного членства в Объединенной Европе – ЕС и НАТО.

Вера в украинскую государственность и влиятельное место Украины в Европе и мире как раз и есть смысл украинской дипломатии.

В этот день хочу предложить идею установить памятник трижды Министру иностранных дел Александру Шульгину на Михайловской площади перед Министерством иностранных дел Украины.

Это будет правильный и справедливый знак нашей благодарности ему и одновременно символ уважения ко всем великим предшественникам.

Хочу верить, что такую инициативу поддержит и нынешнее руководство МИД Украины и вся наша дипломатическая служба.

И напоследок. Борьба Александра Шульгина доказывает еще один важный вывод.

Нельзя идти на уступки имперским требованиям России. Ни нам, ни Западу.

Надо давать отпор. Это – единственный путь сохранить будущее нашего и других народов.

Даниил Лубкивский, Цензор.НЕТ.

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