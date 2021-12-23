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Бежавший в Беларусь польский дезертир рассказал, что избивал мать и лечился от алкоголизма

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  • 23.12.2021, 11:30
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Бежавший в Беларусь польский дезертир рассказал, что избивал мать и лечился от алкоголизма

Перебежчик признал правдивость опубликованных в польских СМИ сведений о нем.

Попросивший политического убежища в Беларуси польский дезертир Эмиль Чечко признал, что у него были проблемы с алкоголем.

"То, что у меня были проблемы, связанные с моей матерью, это правда. То, что я лечился от алкогольной зависимости, это тоже правда", - сказал он в интервью белорусским пропагандистам, сообщает interfax.by.

17 декабря белорусские пограничники сообщили о переходе польского солдата. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что у военнослужащего "были серьезные проблемы с законом".

По неофициальным данным, Эмиль Чечко был задержан за вождение в нетрезвом состоянии, имел в крови 1,5 промилле алкоголя и был под воздействием марихуаны.

Onet считает, что именно проблемы с законом послужили катализатором решения о побеге в Беларусь. У самого солдата, по информации издания, были связи в Беларуси, а переход границы мог быть спланированной операцией спецслужб.

В Польше действия военного квалифицированы по статье "Дезертирство". Ему угрожает до 10 лет лишения свободы.

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