Названы главные симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса 23.12.2021, 11:37

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Некоторые из них схожи с гриппом.

Заражение омикрон-штаммом легко можно спутать с гриппом, так как симптомы у них очень похожи. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По словам специалиста, основные симптомы, которые сопровождают заражение штаммом коронавируса «омикрон», — это першение в горле, лихорадка, мышечные боли.

«Мы видим, что в клинической картине „омикрона“ доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа», — отметил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 20 декабря, вариант «омикрон» распространился уже в 89 странах мира.

Число заражений «омикроном» растет гораздо быстрее, чем «дельтой», подчеркивают в ВОЗ. По данным организации, число зараженных в среднем удваивается примерно каждые три дня.

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