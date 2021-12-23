Белорусские транспортники не вывозят прежние показатели 2 23.12.2021, 11:44

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Главные предприятия сектора активно увольняют персонал.

Флагманы транспортной отрасли отчитались о падении грузовых и пассажирских перевозок. Также главные предприятия сектора активно увольняют персонал, сообщает banki24.by.

По итогам ноябрьского опроса Нацбанка сглаженный индекс настроений на транспорте составил минус 13,8 при среднем историческом значении минус 5. Нахождение индекса в области отрицательных значений говорит о том, что пессимисты в отрасли преобладают над оптимистами.

Поскольку это сглаженный индекс, в котором отсечены сезонные искажения, можно сравнивать значения с предыдущими месяцами. Так вот, настроения на транспорте ухудшились по сравнению с октябрем 2021 года (тогда было минус 11,6).

Пессимизм транспортников подтверждается на данных Белстата. За 11 месяцев 2021-го перевозки грузов транспортом упали на 3,3% к 2020 году. При этом в 2020 году за 11 месяцев грузоперевозки снижались на 7,1% к 2019-му, а в 2019-м – на 5,9% к 2018-му. Таким образом, сокращение перевозок в пересчете на тонны идет уже 3 года кряду.

Перевозки пассажиров в человеках упали за 11 месяцев на 4,2% к кризисному 2020 году. Справочно: в 2020 году уменьшение пассажирских перевозок к 2019 году составило 17,8%. Это значит, что сжатие перевозок пассажиров отмечается второй год подряд.

В 2021 году чистый отток кадров зафиксирован в основных видах транспорта. По сухопутному и трубопроводному транспорту соотношение принятых и уволенных за 10 месяцев составило 74,9%, по водному – 65,8%, по воздушному – 27,7%. В абсолютных величинах нетто-отток с флагманов сухопутного и трубопроводного транспорта составил 4,6 тыс. человек.

Средняя рентабельность продаж по флагманам транспортной отрасли за 10 месяцев 2021-го составила 7,8%. Однако медианный показатель рентабельности существенно ниже.

По итогам января-октября около 25,8% флагманов отрасли были нерентабельны (понесли убытки с продаж), а еще 37% имели рентабельность в пределах 0-5%. Совокупная доля предприятий с рентабельностью до 5% составила 62,8%. Из этого следует, что медиана по рентабельности у флагманов транспорта находится ниже 5%.

Только 5,7% флагманов транспорта добились рентабельности от 20% или выше и лишь 3,5% флагманов – от 30% или выше. В среднем по экономике удельные веса таких компаний составили 8,5% и 4,1% соответственно.

К 1 ноября суммарные долги флагманов отрасли достигли 7,143 млрд BYN, в том числе по сухопутному и трубопроводному транспорту – 4,465 млрд BYN, по воздушному – 1,103 млрд BYN. За 10 месяцев 2021-го флагманы транспорта направили на погашение кредитов и займов 2,354 млрд BYN. По сравнению с 2020 годом нагрузка в деньгах выросла на 22,5%.

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