Байден решил, будет ли он участвовать в выборах президента США 2024 года 13 23.12.2021, 11:51

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ДЖО БАЙДЕН

фото: REUTERS

Политик заявил, что «очень уважает судьбу».

Президент США Джо Байден подтвердил, что намерен вновь побороться за пост главы Белого дома во время выборов в 2024 году.

Об этом сообщает ABC News.

В то же время глава Белого дома отметил, что готов участвовать в выборах, если ему позволит здоровье.

«Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба вмешивалась в мою жизнь много, много раз. Если я буду здоров, как сейчас, я снова буду баллотироваться», — заявил Байден.

Он отметил, что шансы на участие в выборах увеличатся, если свою кандидатуру выдвинет 45-ый президент США Дональд Трамп.

В 2020 году демократ Джо Байден победил на выборах, обойдя своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа.

Перед этим Байден уже дважды пробовал свои силы во время выборов президента. В 1988 году он снял свою кандидатуру еще до этапа праймериз, а в 2008 после того, как получил пятый результат среди демократов в штате Айова.

Во время второй попытки кандидат от Демократической партии Барак Обама предложил Байдену войти в его команду и стать вице-президентом.

О желании Байдена побороться за Белый дом ранее заявил бывший сенатор и друг президента Крис Додд.

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