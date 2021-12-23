Ученые выяснили, как долго еще просуществует Солнце 17 23.12.2021, 11:58

5,512

фото: NASA

Последнее исследование продемонстрировало, что важные изменения начнут происходить довольно рано.

Солнце – это источник невероятной энергии. Ее незначительная часть позволяет существовать всему живому на Земле, обогревая и освещая планету. Исследователи провели новое исследование и установили, когда же именно может взорваться Солнце, что приведет к уничтожению человечества и всех живых существ.

Об этом сообщает Express.

Солнце выступает центральным объектом Солнечной системы, вокруг которого вращаются разнообразные космические тела. От звезды зависит не только температура на нашей планете, но и погода, океанические течения, климат, смена времен года и многое другое. Несмотря на то, что светило играет невероятно важную роль, оно не может существовать вечно.

Изначально специалисты предполагали, что исчезновение Солнца произойдет через несколько триллионов лет, но последнее исследование продемонстрировало, что большая часть изменений начнет происходить намного раньше. Они установили, что жизнь светила закончится примерно через 5 миллиардов лет. На сегодняшний день внутри Солнца происходит ядерный синтез, за счет которого оно не разрушается под влиянием своего огромного веса.

Астрофизик Паола Теста из Симтсоновской астрофизической обсерватории отметил, что на данный момент возраст звезды достигает практически пяти миллиардов лет. Если брать мерки Вселенной, то это средний возраст, при условии, что проживет она всего 10 миллиардов лет.

После того, как в ядре Солнца практически полностью закончится водород, звезда начнет превращаться в красного гиганта. Когда ядро перестанет производить энергию, его температура значительно увеличится, что приведет к началу разрушений. Водород при этом будет гореть в оболочке Солнца. Из-за того, что ядро будет выталкивать внутренние слои звезды наружу, постепенно она поглотит те планеты, которые ее окружают. Солнечные ветры же станут настолько сильными, что уничтожат атмосферу и магнитное поле Земли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».