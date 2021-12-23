Как белорусские власти разваливают сферу образования 3 23.12.2021, 12:05

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Преподаватели и студенты нуждаются в поддержке.

Из белорусских вузов по политическим мотивам массово увольняют преподавателей. Чем это может обернуться для образования и науки в стране? DW поговорила с учеными и экспертами.

В Беларуси продолжаются массовые увольнения оппонентов власти. "Черные списки" спустили и во многие вузы. Сейчас известно примерно о 150 политически мотивированных увольнениях преподавателей и ученых в стране.

Списки "неблагонадежных" преподавателей в вузах

С филологического факультета Белгосуниверситета (БГУ) в ближайшее время будут уволены не менее десяти преподавателей. DW пообщалась с двумя из них. Из соображений безопасности они пожелали сохранить анонимность.

По словам собеседников, руководству факультета спущены списки "неблагонадежных" сотрудников. Как считают преподаватели, составляли их, скорее всего, в КБГ. В одном — те, с кем достаточно провести профилактическую беседу, второй — список на увольнение. В него попали преподаватели, записавшие в сентябре 2020 года видеообращение против насилия в отношении мирных протестующих и в поддержку задержанных студентов. Также, вероятнее всего, будут уволены сотрудники факультета, привлекавшиеся к административной ответственности за участие в протестах.

"С кафедры зарубежной литературы - три ведущих специалиста. Их уход будет иметь катастрофические последствия", — говорят преподаватели. Сотрудникам предлагают написать заявление на увольнение по соглашению сторон. Тем, кто отказывается, угрожают, что они будут иметь дело с силовыми структурами.

Первые увольнения на филфаке прошли сразу после выборов 2020 года. Тогда в защиту коллег преподаватели пытались писать коллективные письма в ректорат в министерство образования, но это ни на что не повлияло. Критического же числа готовых в знак солидарности уволиться или объявить забастовку не набралось.

С 2020 года из БГУ уволили около 150 преподавателей и исследователей

"Меня, конечно, увольнения возмущают, но не удивляют. Ведь это происходит сейчас во всех отраслях. Еще летом прошел слух, что к концу года ожидается "зачистка" всех политически активных преподавателей" - комментирует экс-доцент Минского государственного лингвистического университета, член Координационного совета белорусской оппозиции Наталья Дулина. По ее мнению, все академическое сообщество должно проявить солидарность и попытаться отстоять уволенных коллег, даже если тех, скорее всего, не восстановят на работе.

"Похожая ситуация была осенью прошлого года. Когда мы узнали, что одной нашей преподавательнице не продлят контракт, мы отреагировали на это, я заявила ректору, что мы не допустим, чтобы людей увольняли по политическим мотивам, и молчать не будем, - вспоминает Дулина. — Я — плохой пример, потому что как раз меня впоследствии и уволили. Но если все - и врачи, и рабочие, и актеры, и преподаватели - будут реагировать, думаю, все закончится быстрее. И потом, есть менее радикальный способ: когда преподавателя вуза увольняют, его предмет должны вести другие, но коллеги имеют право отказаться от дополнительной нагрузки".

"Не все готовы открыто рассказывать про свое увольнение из-за соображений безопасности. Из тех, кто публичен, Наталья Дулина (экс-доцент МГЛУ), Виктор Шадурский (экс-декан факультета международных отношений БГУ), Алла Кожинова (профессор БГУ с 200 научными публикациями), - говорит представитель инициативы "Честный университет", объединяющей активистов-студентов и преподавателей белорусских вузов, Олег Давыдчик. — Недавно мы запустили сайт, где агрегируем статистику по репрессиям внутри университета. С 2020 года мы знаем про 147 случаев. Это истории, верифицированные командой "Честного университета", но мы понимаем, что таких случаев гораздо больше".

По информации, которая есть у инициативы, в некоторых университетах (БГУ, БГЭУ) в списках на увольнение - по 200-300 сотрудников. "К сожалению, администрации белорусских вузов, в первую очередь, стараются не защитить коллектив и идеалы своего университета, а выслужиться перед министерством образования и КГБ. Часто увольняют преподавателей, которых невозможно заменить", - отмечает Давыдчик.

Уволенные преподаватели рискуют навсегда "выпасть из профессии"

"Увольняли и увольняют тех, кто видит связь между развитием общества и развитием науки и образования, кто убежден, что свобода мышления, высказывания, дискуссии является ценностью, которая связывает академическую сферу с интересами гражданского общества, с развитием страны", - уверена профессор Европейского гуманитарного университета, представитель Светланы Тихановской по вопросам образования и науки Татьяна Щитцова. По ее словам, мировой тренд - повышение роли университета в жизни общества, но в Беларуси увольняют как раз тех преподавателей, которые могли бы способствовать его развитию.

Профессор считает, что поддержка фундаментальной науки никогда не была среди приоритетов режима Лукашенко. Кроме того, в течение более чем 20 лет в стране наблюдается кризис в сфере социогуманитарного знания, которое не может развиваться из-за давления госидеологии. "Нынешние репрессии против ученых и преподавателей ведут к деградации академической сферы, деморализации профессорско-преподавательского состава в институциях внутри страны", - говорит Татьяна Щитцова.

По ее словам, преподаватели и ученые, уволенные по политическим причинам, рискуют навсегда "выпасть из профессии". Из тех, кто вынужден был покинуть страну, у ученых, занимающихся физико-математическими и естественными науками, есть неплохие шансы найти работу за границей и остаться в профессии - чего, к сожалению, нельзя сказать о социогуманитарных науках. "Ситуация, когда мы осознаем угрозу исключения белорусского академического дискурса из глобального контекста, требует нового фокуса в коммуникации с нашими западными партнерами. Сейчас важно выработать формы поддержки, которые бы имели институциональный характер. Было бы актуально, к примеру, обсудить с представителями немецких фондов, университетов возможности создания в Германии центра белорусских исследований", - считает профессор Щитцова.

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