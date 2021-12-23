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Майкл Макфол: Чтобы обеспечить безопасность в Европе, Россия должна вернуть Крым

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  • 23.12.2021, 12:33
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Майкл Макфол: Чтобы обеспечить безопасность в Европе, Россия должна вернуть Крым
Майкл Макфол
Фото: lenta.ru

Американский политик рассматривает ультиматум Путина.

Действия Москвы напоминают ультиматум, считает Майкл Макфол, и Путин не собирается вести диалог с НАТО, ему нужен предлог для начала войны, пишет The Washington Post (перевод — inosmi.ru). Однако возможность переговоров Макфол все-таки допускает и предлагает западным руководителям за нее «ухватиться», но при одном условии: нужно не соглашаться с требованиями России, а выдвинуть свои собственные.

На прошлой неделе российское правительство приняло весьма необычное решение и опубликовало два проекта договора по европейской безопасности, в которых есть множество статей, пунктов и официальных юридических формулировок. Один проект договора — между Россией и НАТО, а второй — между Россией и США. За пять лет работы в администрации Обамы меня часто привлекали к переговорам с русскими по важным соглашениям, в том числе по двум, которые нам удалось заключить, — Договор СНВ-3 и соглашение о вступлении России во Всемирную торговую организацию. На тех очень серьезных переговорах Москва ни разу не выдвигала с самого начала список требований.

Более того, серьезные переговоры редко начинались с того, что одна сторона составляла проект всего соглашения целиком, не говоря уже о его публикации. Действия российского президента Владимира Путина чем-то напоминают предъявление ультиматума. А история учит нас, что ультиматумы часто становятся предлогом для аннексии или войны. Руководители в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве должны обеспокоиться в связи с тем, что Путин в действительности не хочет вести переговоры по новому соглашению о европейской безопасности. Тот факт, что он разместил на границе 175-тысячную группировку войск, свидетельствует, что он в большей степени заинтересован в эскалации войны на востоке Украины.

Но что, если Путин все-таки хочет поговорить о безопасности Европы? Если это действительно так, американские, канадские и европейские руководители должны ухватиться за такую возможность. Некоторые величайшие основы европейской безопасности прошлого (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), Венский документ, Парижская хартия, Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для Украины и Хельсинкский заключительный акт) сегодня либо не действуют, либо не соответствуют своим первоначальным целям.

Многие требования в проектах договоров, которые выдвигает Путин, в любом случае неприемлемы и нарушают соглашения, подписанные Москвой ранее. Вот лишь один пример. Великие державы не могут диктовать другим странам, в какие международные организации им вступать, а в какие нет. Это противоречит выраженному Москвой желанию ограничить выбор Украины в плане участия в европейских институтах безопасности. Это нарушение Хельсинкского заключительного акта. Тем не менее некоторые идеи из российских проектов договоров заслуживают обсуждения, в том числе, что касается ограничения вооружений, развертывания войск и проведения учений.

Но, если Москва действительно нацелена на серьезные переговоры о новой архитектуре европейской безопасности, то российское правительство должно согласиться на две дружественные поправки к своим предложениям. Это касается изменения состава участников и расширения повестки.

Для начала об участниках. Из предложений Путина о договоре между Россией и США становится ясно, что он хочет повтора Ялтинского соглашения от 1945 года (в России даже говорят о «Ялте 2.0). Согласно такой новой версии, Соединенные Штаты и Россия (на сей раз Британия исключена) делят сферы влияния в Европе. Но это абсолютно неприемлемо.

Путин хочет также провести с Вашингтоном переговоры о втором договоре по НАТО, действуя через головы многих европейских стран. Это тоже недопустимо. К таким переговорам придется подключить все страны Европы. Очевидной площадкой для их проведения является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, членами которой являются Соединенные Штаты, другие страны НАТО, Россия, а также Украина, Грузия, Молдавия, Армения и Азербайджан. Нам нужен договор Хельсинки 2.0, а не Ялта 2.0, дабы небольшие страны Восточной Европы могли быть уверены, что Москва и Вашингтон ни о чем не говорят «о них без них».

Во-вторых, перечень проблем европейской безопасности, изложенных в российских предложениях, необходимо существенно расширить. Действия и политику России по подрыву европейской безопасности нельзя забывать, их надо обсуждать. Есть и другие дополнения к российским проектам договоров.

В целях укрепления европейской безопасности и суверенитета всех государств Европы Россия должна согласиться на вывод своих войск и оружия с территории Республики Молдова.

Чтобы запустить реальные переговоры о восстановлении территориальной целостности Грузии, Россия должна отказаться от признания государственной независимости регионов Южная Осетия и Абхазия.

Чтобы возродить договоры, соглашения и многосторонние организации, которые помогли укрепить европейскую безопасность в конце Второй мировой войны, в том числе самое важное положение об отказе от аннексии, Россия должна вернуть Крым Украине и отказаться от поддержки воинственного сепаратистского движения на востоке страны.

В целях укрепления стратегической стабильности в Европе Россия должна вывести ракеты «Искандер» из Калининградской области и из других мест их развертывания, откуда они могут в считанные минуты и очень точно поразить цели в Европе. Россия также должна убрать из Калининградской области все свое тактическое ядерное оружие. Потом можно будет приступить к переговорам о новых ограничениях такого оружия по всей Европе.

Для укрепления суверенитета всех членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Россия должна взять на себя обязательство прекратить кражу цифровой собственности, положить конец прямой поддержке антидемократических лиц и организаций, а также свернуть операции по дезинформации, нацеленные на срыв свободных и честных выборов и демократических процессов в целом.

Для укрепления безопасности европейцев — а эта норма закреплена в многочисленных соглашениях о европейской безопасности, которые Москва уже подписала — Россия должна взять на себя обязательство отказаться от заказных убийств, которые она осуществляла в европейских городах Лондоне, Москве, Солсбери, Берлине и в Томске. Россия также должна взять на себя обязательство прекратить содействие европейским диктаторам, которые убивают и подвергают арестам европейцев, реализующих свое право на свободу собраний и выражения.

Есть много других важных вопросов европейской безопасности, также требующих повышенного внимания. Но список поправок к российским проектам договоров станет хорошим способом определить, насколько серьезно настроен Путин на переговоры о новой архитектуре европейской безопасности, и не является ли его предложение просто ультиматумом, предназначенным исключительно для того, чтобы его отвергли, дав ему предлог для активизации военных действий против Украины.

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