Граница Литвы и Беларуси: военные находятся в состоянии повышенной готовности перед праздниками 23.12.2021, 12:40

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Провокации со стороны режима продолжаются.

В МВД Литвы предупредают, что белорусский режим испытывает бдительность. Потому в праздничные дни пограничные службы Литвы будут работать на границе с Беларусью в усиленном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Во время праздничного сезона офицеры будут находится в режиме повышенной готовности, а граница будет охранятся в усиленном режиме", - сказал заместитель министра внутренних дел Литвы Кястутис Ланчинскас.

По его словам, нужно быть готовыми ко всем сценариям попыток незаконного пересечения границы. Однако он также подчеркнул, что ситуация на литовско-белорусской границе остается стабильной.

"Но очевидно, что белорусский режим проверяет бдительность и готовность офицеров", - отметил политик.

Он также утверждает, что изменения характера жестоких нападений на польской границе вызывает беспокойство. Замминистра указал, что мигрантов обучают белорусские спецслужбы.

Ранее сейм Литвы проголосовал за правительственное предложение продолжить режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью, введенный из-за угрозы массового нелегального пересечения границы. Режим ЧП будет действовать до 24 января 2022 года.

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