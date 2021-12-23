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Как подорожают «жировки» в 2022 году?

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  • 23.12.2021, 13:01
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Как подорожают «жировки» в 2022 году?

Тарифы на коммуналку снова повышают.

В Беларуси тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2022 году, как и в нынешнем, будут повышать в два этапа. Их рост произойдет с 1 января и 1 июня. Это предусмотрено указом № 507 "Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год", сообщает zerkalo.io.

Тарифы на ЖКУ поднимут с 1 января на 11,1 рубля (в эквиваленте 3,92 доллара) на все услуги, кроме отопления. А с 1 июня на 3,04 рубля (в эквиваленте 1,08 доллара) повысят тарифы на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный, который используют для отопления.

Как планируют чиновники, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг платеж за потребленные ЖКУ вырастет в пределах 5 долларов.

В 2019 и 2020 годах тарифы на ЖКУ также планово повышали также в два этапа — с начала года и 1 июня.

Рост тарифов на ЖКУ не отвязали от курса доллара

Ранее чиновники рассказывали, что намерены отказаться от доллара в расчете роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине. Предлагалось, что ежегодно коммуналка будет повышаться в пределах половины базовой величины. Сейчас базовая величина составляет 29 рублей, а ее половина, соответственно, — 14,5 рубля.

Привязка к рублю рассматривалась как один из шагов по дедолларизации белорусской экономики.

Ранее в МАРТ сообщили, что пока уходить от привязки к доллару при повышении тарифов на ЖКУ не намерены.

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