Украина собрала рекордный урожай зерновых и масличных 8 23.12.2021, 13:08

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Кроме благоприятных погодных условий на это повлияла государственная политика в агросекторе.

В 2021 году Украина собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в 106 млн тонн. Об этом в Facebook написал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, передает nv.ua.

«Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн, превысив свой прогноз», — заявил министр.

В частности, зерновых и зернобобовых было собрано 84 млн грн, масличных — 22,6 млн тонн.

В минувшем году урожай зерновых и зернобобовых составил около 65,5 млн тонн, масличных — 18,5 млн тонн.

Пшеницы было собрано 32,4 млн тонн против 25,1 млн тонн год назад, ячменя — 10 млн тонн (7,8 млн тонн), гречихи — 110 тыс. тонн (106,5 тыс. тонн), кукурузы — 40 млн тонн (35,9 млн тонн), гороха — 581,5 тыс. тонн (516,2 тыс. тонн), проса — 191 тыс. тонн (244 тыс. тонн).

По словам министра, урожай подсолнечника составил 16,3 млн тонн (13,1 млн тонн), сои — 3,4 млн. тонн (2,8 млн тонн) и рапса — 2,9 млн тонн (2,6 млн тонн).

Лещенко добавил, что кроме благоприятных погодных условий на рекордный урожай в этом году повлияла также и выдача более 30 млрд грн кредита по программе «Доступные кредиты 5−7−9%».

«Со следующего года мы запускаем Фонд частичного гарантирования кредитов. Он позволит профинансировать именно малых аграриев, возделывающих до 500 га, на 24 млрд грн в год», — добавил Лещенко.

По словам главы Минагрополитики, механизмы кредитования будут подобны тем, которые предусмотрены программой 5−7−9%.

Также он отметил, что в этом году была начата ирригационная реформа, и в ближайшие дни Минагрополитики направит первые выплаты аграриям, вложившим средства в восстановление мелиоративной инфраструктуры.

«В самом начале следующего года мы планируем принять во втором чтении законопроект об объединении водопользователей, который станет залогом устойчивого развития отрасли, массового притока частных инвестиций в орошение», — заявил министр.

По словам Лещенко, в пятилетней перспективе это может привести к тому, что рекордные урожаи станут для Украины «привычной практикой».

Также он добавил, что в 2022 году в Украине будет полноценно функционировать электронный государственный реестр дотаций и агрострахования.

Напомним, что по итогам 11 месяцев этого года Украина экспортировала агропродукции на $24 млрд, обновив исторический рекорд досрочно.

Решающим фактором стало увеличение стоимости продаж замороженных фруктов и ягод до $205 млн. Количественный показатель их экспорта также достиг самой высокой в истории отметки — почти 73 тыс. т.

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