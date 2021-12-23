Глайвиц-2 от Шойгу 1 Игорь Яковенко

23.12.2021, 13:29

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Зачем путинский военачальник придумывает сказки?

После того как путинская Россия предложила США совершить политическое самоубийство, а НАТО было предложено совершить самоубийство физическое, то есть просто самоликвидироваться, возникли некоторые вопросы. В частности пресловутый вопрос: "а то что?". Действительно, а вдруг США и НАТО не захотят воспользоваться столь соблазнительным предложением. И что тогда? Из пояснений Рябкова и Грушко, двух бравых заместителей Лаврова, следовало, что тогда произойдет некий "военно-технический ответ", то есть нечто ужасное, но не вполне определенное. То есть, было понятно, Америке – настанет, наконец, тот самый кирдык, который еще в 1997 году ей пообещал герой культового фильма "Брат" Данила Богров. Но некоторым, особо любознательным, не терпелось узнать подробности, детали этого кирдыка.

21 декабря министр обороны Сергей Шойгу частично это любопытство удовлетворил. Произошло это на расширенном заседании коллегии Минобороны в присутствии Путина, где Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химоружием в Донбассе. Вот что он сообщил:

"Частные военные компании (ЧВК) США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. В Донецкой области находятся более 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят украинский спецназ. Американцы работают в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям". Конец цитаты.

Поскольку очевидно, что в военном и политическом руководстве Украины не так много людей склонных к суициду, которым в нынешних условиях с гарантией 100% закончится масштабное нападение на "ДНР" и "ЛНР", ясно, что Сергей Кужугетович все это выдумал и речь идет о поводе вторжения в Украину. То есть об аналоге операции "Консервы" которая была организована 31 августа 1939 года начальником Главного управление имперской безопасности Рейнхардом Гейдрихом по указанию Адольфа Гитлера. В ходе этой операции было инсценировано нападение Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц (ныне Гливице) для создания повода для нападения Германии на Польшу.

Правда, тут есть несколько отличий. Гитлер целенаправленно готовил Германию к войне, в том числе путем превращения немцев в людей, готовых умирать за фюрера и рейх. Готовых умирать за "жизненное пространство", которого по убеждению Гитлера рейху не хватало. И соотношение сил в Европе позволяло Гитлеру надеяться на успех в этой войне.

Население России было готово в 2014-м горячо поддержать практически бескровную оккупацию Крыма, в 1997 году с восторгом приняло слова Данилы Багрова про "кирдык", а также "козью морду" Америке, сейчас, сидя на диване под пиво, многие россияне одобрительно слушают воинственные вопли Соловьева и Скабеевой, но найти в России достаточное количество людей готовых умирать за имперские фантазии Путина и его холуев совершенно невозможно. Поэтому Глайвиц – 2 в исполнении Шойгу-Путина является такой же пиаровской акцией, как и героическое взятие картонного рейхстага, или надевшая советскую форму российская сборная, которая в этой форме героически проиграла финнам.

Получив от начальства столь внушительный импульс, российский телевизор взбодрился и заорал пуще прежнего. Для больших децибелов было явно недостаточно визгливых дисконтов "политологов" обычно составляющих основу патриотического хора в ток-шоу ненависти. Понадобился настоящий генеральский рык. Поэтому на роль солиста в программу "60 минут" от 21.12.21 пригласили генерала Шаманова. Он, правда, уже 5 лет к вооруженным силам не имеет никакого отношения, поскольку с 2016 года служит депутатом Государственной Думы. Причем, состоит не в комитете по обороне или безопасности, а в комитете по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, что, учитывая его биографию, выглядит сущим издевательством.

Но в программе "60 минут" генерал Шаманов полностью оправдал надежды Скабеевой. Он сообщил россиянам, как им сильно повезло, что во главе России вот уже третье десятилетие стоит юрист Путин. И выразил глубокое сожаление, что этого не случилось раньше, когда страной руководили "идиот-строитель" Ельцин, "идиот-колхозник" Хрущев, и "такой же" Горбачев. Судя по тому, что генерал Шаманов никак не охарактеризовал Сталина, недоучившийся семинарист – это как раз то, что надо для руководства страной.

Генерал рубил с плеча, направо и налево раздавал эпитеты, явно рассчитывая что его слова растащат на цитаты. Главу Польши Анджея Дуду походя назвал "дураком", Литву, Латвию и Эстонию – "плюгавыми прибалтийскими странами". США и НАТО пообещал "порвать как Тузик тряпку".

С одной стороны показывать Владимира Анатольевича людям – это своего рода эксгибиционизм, поскольку Владимир Анатольевич – несомненный патологический садист и военный преступник, целенаправленно убивавший мирное население. С другой стороны Шаманова надо почаще предъявлять международной общественности для того что бы там не оставалось иллюзий о том что такое путинская Россия и какие персонажи заседают в российском парламенте.

Точку зрения США в этой программе представлял "политолог" Марк Эпископос — обозреватель по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest, издания, которое с некоторых пор находится под полным контролем российских спецслужб и если и представляет чьи либо национальные интересы, то уж точно не США, а России. Между Марком Эпископосом и Ольгой Скабеевой случился забавный диалог.

Скабеева: а почему Вашингтон не может взять и согласиться с российскими предложениями? Только не говорите, что вы не можете заставить какую-нибудь Эстонию или Польшу – ведь вы же гегемон и моральный авторитет!

Картина мира, существующая в головах путинской информационной обслуги, настолько радикально отличается от реальной, что даже сотрудник издания, на 100% обслуживающего интересы российских спецслужб но живущий в США оказался не способен поддерживать бред Скабеевой и в ответ стал что-то мямлить насчет того, что "это длительный процесс согласований". Скабеева возмутилась и гневно заявила, что Россия не позволит "заволокитить процесс и требует ответа немедленно".

Стремясь оправдаться и сказать Скабеевой нечто приятное, Эпископос сообщил, что "в Европе и США есть аппетиты по поводу финляндизации Украины". Вполне возможно, что такие аппетиты есть, но их обладателям суждено остаться голодными. Поскольку опция финляндизации, то есть внеблокового статуса Украины существовала до 2014 года, до оккупации Крыма. И это показывают опросы общественного мнения, свидетельствующие, что у граждан Украины нет консенсуса по поводу вступления в НАТО. После оккупации Крыма мир для подавляющего большинства украинцев стал черно-белым и Россия оказалась на черной стороне…

Помимо Шойгу на коллегии Минобороны выступил Путин, который говорил о доверии в международных отношениях:

"Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Ну, мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединённые Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны, <...> вообще ничем это не объясняя". Конец цитаты.

В свете вышесказанного непонятно вообще чего Путин хочет от США: если им нельзя верить даже в том случае когда они подпишут все предложенные документы, то что они должны сделать чтобы угодить руководству России? И впрямь самоубиться, взорвать на своей территории весь имеющийся ядерный боезапас?

Когда Путин, который лжет всякий раз открывая рот, говорит о доверии, это выглядит забавно. Вот только что можно было убедиться сколько чтоит путинское слово. Только что на встрече с придворными правозащитниками Путин заявил, что нет смысла держать ректора Шанинки Зуева за решеткой. И тут же судья оставляет его с СИЗО. В сказки про независимость суда в России не верят даже дети. Очевидно, что Зуев был оставлен в СИЗО по прямому указанию Путина…

Возвращаясь к Глайвицу-2 в исполнении Шойгу-Путина есть смысл сравнить судьбы двух городов: Авдеевки 2021 года и Глайвица 1939 года. Эти города немного похожи. Оба небольшие, с населением в несколько десятков тысяч. В обоих городах смешанный этнический состав в соотношении треть к двум третям: в Глайвице-1939 таким было соотношение поляков и немцев, в Авдеевке- 2021 две трети украинцев, треть русских. Разница в том, что немецкий Глайвиц после войны стал польской Гливицей, а Авдеевка как была украинской так и останется в составе Украины. И еще. Глайвиц потерял свое историческое название, которое стало символом чудовищной провокации. С названием Авдеевка никаких провокаций, кроме придуманных Шойгу связано не будет…

Игорь Яковенко blogspot.com

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