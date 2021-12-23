«Белоруснефть» из-за санкций не сможет купить удобрения для своих сельхозпредприятий 2 23.12.2021, 13:36

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Финансовые отношения с компанией приостановлены.

В начале декабря 2021 года в отношении ПО «Белоруснефть» были введены санкции Европейского Союза, а позднее к ним присоединилась Швейцария. Введение санкций приостановило финансовые отношения с «Белоруснефтью», это в свою очередь повлияет на сельское хозяйство в Беларуси — в составе предприятия находится ряд крупных агропредприятий в Гродненской, Брестской, Минской, Могилевской и Гомельской областях («Белоруснефть-Особино» в Буда-Кошелевском районе).

«Флагшток» обнаружил тендер, в соответствии с которым компания «Белоруснефть» провела процедуру закупки средств защиты растений, которые предполагается использовать в сельскохозяйственных предприятиях, входящих в структуру производственного объединения. Традиционно, предприятие не указало информацию результата закупки.

Из 86 позиций оказалось 58 наименований, производимых в странах, объявивших о санкциях. Всего планируется закупить более 100 тонн удобрений из ЕС, Швейцарии, США и России, общая сумма тендера 10,7 млн долларов.

Чаще всего в тендере встречается продукция, производимая в Германии, — 31 наименование общим объемом более 60 тонн. Швейцарские удобрения также пользуются большим спросом — 19 наименований, общим объемом более 30 тонн BASF (16 наименований на 26 тонн) и Bayer (14 наименований на 21 тонну). В сопроводительной документации к тендеру указываются ограничения для участия компаний, которые не являются производителями продукции либо их официальными торговыми представителями.

Таким образом теперь «Белоруснефть» будет вынуждена заменить поставщика и закупить удобрения на иных условиях.

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