Путин посеребрил журналистов
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 23.12.2021, 13:43
Участников пресс-конференции пропустили через специальный прибор.
Устаревшее «позолоти ручку» после прессухи Путина нужно поменять на модное «посеребри тело». Участников только что стартовавшей большой пресс-конференции с президентом пропустили через специальный прибор, который обработал входящих серебром.
Это не считая QR-кодов, ПЦР-тестов, который каждый журналист должен был сдать трижды. Ну и, разумеется, дистанции, на которой Путин "с высокими титрами антител", будет находиться от участников. Такой вот выход президента из бункера к прессе.
Интересно, почему для Путина не придумали спецкостюм, который выглядел бы как Бриони, а защищал как Дюпон? Может, тогда обошлось бы без серебрения журналистов.
Telegram-канал «СерпомПо»