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Путин посеребрил журналистов

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 23.12.2021, 13:43
Путин посеребрил журналистов
фото: getty images

Участников пресс-конференции пропустили через специальный прибор.

Устаревшее «позолоти ручку» после прессухи Путина нужно поменять на модное «посеребри тело». Участников только что стартовавшей большой пресс-конференции с президентом пропустили через специальный прибор, который обработал входящих серебром.

Это не считая QR-кодов, ПЦР-тестов, который каждый журналист должен был сдать трижды. Ну и, разумеется, дистанции, на которой Путин "с высокими титрами антител", будет находиться от участников. Такой вот выход президента из бункера к прессе.

Интересно, почему для Путина не придумали спецкостюм, который выглядел бы как Бриони, а защищал как Дюпон? Может, тогда обошлось бы без серебрения журналистов.

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