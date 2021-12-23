В Буда-Кошелевском районе водитель фуры погиб от взрыва колеса 23.12.2021, 13:50

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Мужчина работал на предприятии «Бабушкина крынка».

В Буда-Кошелевском районе водитель грузовика погиб от взрыва колеса, сообщает местный портал budakosh.by.

50-летний водитель предприятия «Бабушкина крынка» ехал вечером 17 декабря за рулем грузовика. Во время движения он заметил задымление в нижней части полуприцепа. Мужчина остановился и подошел к полуприцепу, чтобы выяснить причину. В этот момент колесо взорвалось и смертельно ранило водителя.

По факту смерти мужчины следователи проводят проверку.

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