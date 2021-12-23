закрыть
23 декабря 2021, четверг, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Буда-Кошелевском районе водитель фуры погиб от взрыва колеса

  • 23.12.2021, 13:50
  • 1,056
В Буда-Кошелевском районе водитель фуры погиб от взрыва колеса

Мужчина работал на предприятии «Бабушкина крынка».

В Буда-Кошелевском районе водитель грузовика погиб от взрыва колеса, сообщает местный портал budakosh.by.

50-летний водитель предприятия «Бабушкина крынка» ехал вечером 17 декабря за рулем грузовика. Во время движения он заметил задымление в нижней части полуприцепа. Мужчина остановился и подошел к полуприцепу, чтобы выяснить причину. В этот момент колесо взорвалось и смертельно ранило водителя.

По факту смерти мужчины следователи проводят проверку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип