«Политический тяжеловес»: что означает назначение Грызлова послом в Беларусь 7 23.12.2021, 13:57

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Борис Грызлов

Фото: Федеральное агентство новостей

Россия внезапно меняет своего представителя второй раз за год.

22 декабря вечером в СМИ появилась информация, что РФ назначит нового посла России в Беларуси. Кандидат уже одобрен профильным комитетом по делам СНГ и может приступить к обязанностям уже в декабре, утверждают источники.

Председатель Высшего совета «Единой России», представитель России Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов скоро будет назначен послом РФ в Беларуси. Об этом со ссылкой на информированный источник в Госдуме РФ, сообщил Интерфакс. А нынешнего посла Евгения Лукьянова, который работает с марта 2021 года, отзовут.

«Кандидатура Бориса Грызлова на должность посла России в Беларуси уже одобрена профильным комитетом по делам СНГ», — сказал источник агентства. Он отметил, что Грызлов сможет приступить к новым обязанностям уже в декабре.

Окончательное решение об утверждении кандидатуры по пост посла России в Беларуси примет президент России Владимир Путин.

Отметим, что Грызлов с 2001 по 2003 год был министром внутренних дел России, затем до 2011 года был спикером Госдумы, а с декабря 2015 года является представителем России ТКГ по Донбассу.

«Просто так не назначают»

«Грызлов — политический тяжеловес, человек с репутацией, ему доверяет президент. Поэтому его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Беларусью, говорит о еще большем сближении наших стран», — рассказал собеседник Znak.com в парламенте. И подчеркнул, что «просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают».

Источник также не исключил, что за назначением Грызлова может последовать «создание общего парламента».

«Важность этапа интеграции»

«Я считаю, что это связано с очень большой важностью нынешнего этапа интеграции Союзного государства и с какими-то серьезными определёнными решениями, которые надо проводить при помощи таких тяжеловесов, каковым является Грызлов», — прокомментировал «Интерфаксу» член профильного комитета Госдумы по делам СНГ.

«Государев человек»

В свою очередь заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин считает, что назначение Бориса Грызлова послом — это повышение статуса политика. И также отметил, что оно призвано способствовать интеграции РФ и Беларуси в «союзное государство», передает fedpress.ru.

«Все-таки Грызлов – бывший спикер Госдумы, он был долгое время членом Совета Безопасности. Он последнее время занимался Минским процессом, но Минский процесс совсем выдохся, поэтому его представительство там было совсем номинальным», — сказал он.

По его словам, «в Беларуси же необходимо проводить интеграционные процессы в свете подписания 28 программ. Борис Грызлов – «государев человек», и ему предстоит продвигать эту интеграцию постоянным общением с главой страны Александром Лукашенко».

И добавил, что Лукашенко «конечно, большой друг России, но он хотел бы максимально сохранить свою власть, и процессы интеграции будут непростыми». И так как «в Беларуси запланирован референдум по новой Конституции, российский посол должен по крайней мере присутствовать при этом процессе».

Также политолог выразил мнение, что, возможно, Лукашенко «давал какие-то неофициальные обещания, когда его в прошлом году «спасали» российские власти, и, вполне возможно, новый посол будет контролировать, как выполняются те или иные обещания».

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