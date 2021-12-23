Бывший главарь «ДНР» Бородай купил апартаменты в Дубае за 450 тысяч евро 11 23.12.2021, 14:04

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фото: ТАСС

Расследование провела команда Навального.

Бывший руководитель так называемой "Донецкой народной республики", ныне - депутат Госдумы РФ Александр Бородай, почти сразу после возвращения из Донбасса приобрел апартаменты в Дубае стоимостью около 450 тысяч евро, утверждает команда Навального со ссылкой на базу данных владельцев недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно базе, апартаменты с видом на Персидский залив и площадью 104 квадратных метра находятся на берегу искусственно возведенного острова Палм-Джумейра. От жилища Бородая до пляжа - чуть более ста метров.

Примерно в это же время, осенью 2015 года, Бородай купил квартиру и в престижном районе Москвы - на Ломоносовском проспекте. Ее площадь - 142 квадратных метра, а рыночная стоимость - около 100 миллионов рублей.

Наконец в апреле 2021 года Александр Бородай приобрел новый автомобиль LEXUS за 5 миллионов 614 тысяч рублей. При этом, согласно официальной декларации за 2020 год, доход бывшего главы "ДНР" составлял 0 рублей, а на счетах в банках у него оставалось 313 тысяч.

В расследовании отмечается, что участвуя в сентябрьских выборах в депутаты Госдумы Бородай не задекларировал иностранное имущество. По закону это обязаны делать все кандидаты. Команда Навального считает, что теперь Бородай должен быть лишен депутатского мандата.

Московский политолог и специалист по PR Александр Бородай занимал должность председателя Совета министров "ДНР" с 16 мая по 7 августа 2014 года - в разгар вооруженного конфликта на востоке Украины. Бородай неоднократно заявлял, что поехал в Донбасс как доброволец. Он также утверждал, что был главой сепаратистов "абсолютно бесплатно"и "ничего на этом не заработал". Позже выяснилось, что деятельность Бородая курировал лично советник Владимира Путина Владислав Сурков.

В сентябре 2021 года Бородай избирался в Госдуму по списку партии "Единая Россия" от Ростовской области. Экс-глава так называемой "ДНР" был в списке под восьмым, заведомо непроходным, номером, но получил место в Госдуме после того, как от мандатов отказались первые четыре номера списка - в частности, губернатор Ростовской области Василий Голубев и его заместитель.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, вскоре после аннексии Россией Крыма. По оценке международных наблюдателей, его жертвами стали свыше 13 тысяч человек. Украина и страны Запада обвиняют Кремль как в прямом военном участии в конфликте, так и в финансовой поддержке наемников и сепаратистов Донбасса.

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