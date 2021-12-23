Медики нашли интересный способ замедлить старение кожи 6 23.12.2021, 14:11

6,100

Главным преимуществом разработки является не только ее высокая эффективность.

Британские специалисты представили новый косметический крем, основным активным компонентом которого является слизь улитки. По словам врачей, данное вещество не только способствует разглаживанию морщин, но и активно питает кожу, надолго сохраняя молодость и красоту, пишет medicina.ua.

Идея разработки подобного омолаживающего средства зародилась после того, как ученые обратили внимание на улиток, которых разводили в аквариумах. Проведя наблюдения за малюсками, было выявлено, что они могут делать кожу рук гладкой и шелковистой, после чего было решено применить эти знания в косметологии.

Как утверждают исследователи, главным преимуществом разработки является не только ее высокая эффективность в отношении избавления от морщин, но и безопасность, как для человека, так и для окружающей среды в целом. А ко всему прочему, такая косметика помогает устранить прыщи и другие распространенные косметические дефекты кожи.

Конечно, слизь улиток не слишком привлекательно звучит для использования. Однако она не является самым необычным косметическим средством, потому что, по мнению специалистов, женскую красоту также способен сохранить птичий помет, козьи экскременты или бычья сперма, что особенно полезна для волос, делая их гладкими и блестящими.

Интересен тот факт, что новая методика ученых позволит сохранить молодость и препятствовать старению кожу. Ожидается, что разработки британских ученых можно будет применять не только для заживления различных ран, язв и ожогов, но и даже лечить некоторые заболевания кожи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».