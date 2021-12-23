закрыть
23 декабря 2021, четверг, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Топ-10 мировых лидеров по капитализации оказался без китайских компаний

  • 23.12.2021, 14:25
  • 2,048
Топ-10 мировых лидеров по капитализации оказался без китайских компаний

Единственный представитель Азии оказался на десятом месте.

Техгиганты Alibaba и Tencent выбыли из топ-10 мировых лидеров по капитализации. Как сообщает Office Life со ссылкой на издание Nikkei Asia, в десятке теперь нет ни одной китайской компании.

Единственным представителем Азии остался тайваньский производитель процессоров TSMC. Он занимает десятую строчку.

В рейтинге прошлого года Tencent была на седьмом месте, а Alibaba — на девятом. Компания Джека Ма за год потеряла рекордные $344 млрд капитализации на фоне давления китайских властей.

Топ-10 за 2021 год возглавляют техкомпании из США: Apple, Microsoft и Google. Четвертая строчка остается за Saudi Aramco, а пятая — за Amazon. Далее в рейтинге указаны Tesla, Meta и Nvidia. Девятая позиция — у холдинга Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway.

Издание отмечает, что китайский фондовый индекс достиг своего рекордного показателя в 2007 году. Тогда в топ-10 были четыре китайские компании, а лидировала нефтяная PetroChina из КНР.

Среди причин, которые лишили китайские компании лидерства в капитализации, называют жесткие меры властей в техническом секторе и напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип