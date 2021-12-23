Топ-10 мировых лидеров по капитализации оказался без китайских компаний 23.12.2021, 14:25

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Единственный представитель Азии оказался на десятом месте.

Техгиганты Alibaba и Tencent выбыли из топ-10 мировых лидеров по капитализации. Как сообщает Office Life со ссылкой на издание Nikkei Asia, в десятке теперь нет ни одной китайской компании.

Единственным представителем Азии остался тайваньский производитель процессоров TSMC. Он занимает десятую строчку.

В рейтинге прошлого года Tencent была на седьмом месте, а Alibaba — на девятом. Компания Джека Ма за год потеряла рекордные $344 млрд капитализации на фоне давления китайских властей.

Топ-10 за 2021 год возглавляют техкомпании из США: Apple, Microsoft и Google. Четвертая строчка остается за Saudi Aramco, а пятая — за Amazon. Далее в рейтинге указаны Tesla, Meta и Nvidia. Девятая позиция — у холдинга Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway.

Издание отмечает, что китайский фондовый индекс достиг своего рекордного показателя в 2007 году. Тогда в топ-10 были четыре китайские компании, а лидировала нефтяная PetroChina из КНР.

Среди причин, которые лишили китайские компании лидерства в капитализации, называют жесткие меры властей в техническом секторе и напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном.

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