закрыть
23 декабря 2021, четверг, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дарья Лосик: Лукашенко боится и прячется от девочки весом в 50 кг

3
  • 23.12.2021, 14:32
  • 7,096
Дарья Лосик: Лукашенко боится и прячется от девочки весом в 50 кг

Сильное интервью с женой политзаключенного.

25 июня 2020 года в доме в Барановичах после часового обыска силовики задержали Игоря Лосика, администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга».

Спустя 17 месяцев заключения суд вынес Лосику приговор: 15 лет колонии усиленного режима. С момента задержания блогера белорусы все чаще стали слышать имя его жены Дарьи. После новостей об ухудшении условий содержания ее мужа в камере, двух голодовок и попытки суицида девушка стала записывать смелые видеообращения и несколько раз упоминала о возможной встрече с Лукашенко. «Я готова бороться за Игоря до конца», — говорила Дарья в марте этого года. И кажется, это действительно так. Несмотря на высокий риск последствий, девушка, которой приходится растить маленькую дочь одной, до сих пор остается в Беларуси и продолжает бороться за свободу мужа.

Блог «Отражение» поговорил с Дарьей Лосик о ее жизни.

Вспоминая о своем муже Игоре, Дарья несколько раз называет его «моя маленькая грустинка». Когда она произносит эти слова, сложно принять, что это — та самая девушка, которая в нескольких видео резким тоном призывала отпустить ее мужа из тюрьмы. Однако на прошлой неделе Игорю Лосику вынесли суровый приговор. И по словам Дарьи, это событие дало ей очередной повод для самокритики: «Если так вышло, это значит, что я недоработала. Придется стараться еще больше и лучше!»

Девушка уверена: в том, что ее муж еще не на свободе, есть и ее ответственность. И пока она отходит от услышанных в суде цифр, пытается придумать, что будет делать дальше. Добавляет: пока единственные эмоции, которые она испытала после того, как услышала о 15 годах колонии, это злость и ярость. Говоря об этом, девушка сразу себя одергивает: погружаться в депрессию и «наматывать сопли на кулак» она не собирается.

— Я очень долго готовила себя к тому, что приговор будет жестким. Считаю, это только одно из подтверждений, что дело было сфабриковано. Я зла, но настроена, как и всегда, решительно: не могу сказать, что я сильно расклеилась, смысла делать это я не вижу. Но раз так получилось, значит, нужно бороться и идти дальше, — бодро говорит Дарья.

Несмотря на моральную подготовку к приговору, услышать в суде реальные цифры жене блогера было непросто. О том, что срок будет немаленьким, Игорь уже намекал в письмах. Но когда догадки Дарьи подтвердились в зале суда, первое, о чем подумала девушка, как с этим вызовом справится ее муж.

— Колония — это место, где нет никакой радости, и мне было сложно представить, как он все это перенесет. Конечно, я подумала и о себе — мне все же очень тяжело жить без мужа. А как нашей долгожданной дочери Паулине расти без отца? В тот момент мне точно стало ясно: теперь я должна говорить обо всем, что происходит, гораздо жестче. И раз меня поставили в такие условия — пусть принимают ответный удар на все то, что они сделали нашей семье.

«Выстроить какой-то график настроения Игоря невозможно: оно постоянно скачет»

Дарья рассказывает, что на следующий день после приговора у нее состоялось свидание с мужем. До этого за весь срок заключения девушка видела Игоря лишь однажды, 27 мая. Говорит, оба раза он держался стойко и бодро.

— Наверное, сейчас отличие было в том, что он пришел ко мне немножко подавленным: услышать такие цифры вживую и увидеть меня из клетки было для него тяжело. Вначале он грустил, но потом мне удалось его развеселить. Мы поговорили о том, какой бурной была реакция людей на этот нечеловеческий приговор. И конечно, я рассказала ему, что записала видеообращение к Лукашенко. Игорь начал переживать, что меня посадят, но я его успокоила: такая «проблемная» девушка, как я, никому в СИЗО не нужна, — улыбается Дарья. — Мы успели обсудить наши домашние дела, я рассказала, как живут наши родственники, мы немного пошутили. В конце встречи он уже держался нормально. Игорь прекрасно понимает, что эти 15 лет он в тюрьме не проведет — все закончится гораздо раньше. Я постоянно повторяла ему, что он никакой не преступник. Наверное, это звучит цинично, но он действительно дорогой товар. В целом Игорь со всем согласился. А еще сейчас он находится в информационном вакууме и в принципе не видит реальной жизни. Когда я ему объяснила, что сегодняшняя Беларусь совершенно не та, какой была в июне 2020 года, он очень удивился. У него есть доступ только к государственной прессе, поэтому ни о каких ежедневных обысках и арестах он даже не слышал.

Дарья отмечает, что сейчас ее муж на свое здоровье не жалуется. Но добавляет: после двух голодовок, которые он объявлял в знак протеста выдвинутым обвинениям, никакая медицинская помощь ему не оказывалась. А потому говорить что-то реальное о его самочувствии сложно.

— Когда Игорь голодал в Жодино, все обследование сводилось к тому, что врач открывал окошко и спрашивал, как он себя чувствует. «Нормально? Ну, хорошо». Окошко закрывалось. Я знаю, что его взвешивали в начале первой голодовки, но не взвесили в конце — логику найти непросто. Очевидно, в СИЗО никакая адекватная медицинская помощь не предоставляется, поэтому о здоровье моего мужа можно будет судить только после того, как он выйдет и пройдет нормальное медицинское обследование, — добавляет Дарья. — Он сам говорит, что СИЗО — это все же не дом, условия там соответствующие. При этом из всех мест заключения, в которых ему пришлось побывать, в СИЗО № 3 Гомеля, где он сидит сейчас, все довольно сносно. Муж даже похвастался, что недавно там сделали ремонт! Боюсь представить, как он выглядит, но Игорь меня успокоил: «Хуже тюрьмы в Жодино ничего быть не может».

Если говорить в общем, сейчас Дарья вполне спокойна насчет морального состояния своего мужа. А вот на протяжении этих полутора лет письма, которые она получала от Игоря, скорее, говорили ей о его эмоциональных качелях.

— Это была обычная ситуация: одно письмо приходит позитивным, на следующий день прилетает конверт с очень негативной запиской. Выстроить какой-то график его настроения невозможно: оно постоянно скачет от принятия тезиса, что 15 лет он сидеть не будет, до заключения, как же все это несправедливо. Часто Игорь в письмах задает вопрос: «Что я здесь делаю?» И я вполне понимаю, почему с ним происходят эти перемены. Никто из нас не знает, как бы вели себя мы, оказавшись за решеткой на полтора года, пережив голодовки, психологические пытки и долгое судебное разбирательство. В принципе, я могу сказать за всю нашу семью: для всех нас это время оказалось далеко не самым простым.

«Эта бешеная несправедливость, которая происходит в твоей жизни, люто выводит из равновесия»

За эти 17 месяцев будни обычной девушки в декрете, как называет себя сама Дарья Лосик, полностью изменились. Расслабленный режим дня с детскими прогулками, походами по магазинам, разговорами с мужем теперь стал выглядеть совершенно иначе. Сейчас в нем полно забот о передачах, теплых вещах и контактах с адвокатом.

— Я моментально перестала быть просто мамой в декрете — к сожалению, мне присвоили новый статус — жена политзаключенного. С этого момента все перевернулось с ног на голову. Два раза в неделю ты ходишь в магазин и пакуешь прозрачные пакетики с нарезанными продуктами — и это для тебя уже привычный, абсолютно будничный момент. И когда ты выступаешь в такой новой и сложной роли, то не имеешь права раскисать. Если это произойдет с женой политзаключенного, что уж говорить о нем самом? — риторически спрашивает Дарья Лосик.

Она добавляет, что как жене блогера, который находится в неволе, ей пришлось заняться еще одной непривычной для себя задачей — стать публичным человеком и рассказывать обо всем, что сейчас происходит с ее мужем.

— С этого момента я стала осознавать, что нахожусь «под колпаком». И пока твой любимый человек мучается в застенках СИЗО, у тебя, обыкновенной мамы, начинает расти стрессоустойчивость и смелость. Какие-то проблемы, которые раньше легко расстраивали, сейчас вообще перестают волновать. Ты просто знаешь, что тебе нужно их решить, — и на этом все. При этом вся эта бешеная несправедливость, которая происходит в жизни вашей семьи, люто выводит из равновесия. Но тебе нужно уметь собраться и держать себя в руках: слишком колкие высказывания легко могут сыграть против, — добавляет Дарья.

По ее словам, за все это время она так и не смогла осознать, что рядом с ней уже полтора года нет мужчины, с которым она была неразлучна 12 лет жизни. Смиряться с этим фактом Дарья не намерена, как и принимать то, что она не увидит мужа свободным человеком целых 15 лет. За время нашего разговора Дарья несколько раз повторяет: вероятно, она могла делать гораздо больше, чтобы ее муж оказался на свободе. И когда ее спрашиваешь, может ли что-то в такой ситуации зависеть от стараний родственников, девушка уверенно заявляет: «Действовать нужно всегда».

— Существует много людей, которые пострадали от режима Лукашенко. Теперь они находятся в тюрьмах и колониях, и вряд ли им легче, чем мне. К тому же Игорь сам просил меня говорить о нем. Мне сложно сказать, зависит ли что-то от моих действий. Я знаю лишь то, что наши власти ни на что не реагируют и боятся идти на контакт с простыми людьми. И это логично: они умеют говорить только в окружении силовиков с автоматами. Но обычно, когда что-то не получается, я сваливаю вину на себя: я очень придирчивый человек, поэтому претензии, кроме Лукашенко, предъявляю и себе. Пока Игорь Лосик не на свободе, это значит, что свою работу я не довела до конца.

«Мне больно, когда я должна думать, что отвечать дочке, где сейчас ее папа»

Дарья рассказывает, что огромную часть времени в ее графике занимает написание писем мужу. В открытках она рассказывает о том, как дела у их родственников и дочери. Игорь отвечает и часто благодарит жену: говорит, если бы не она, о нем бы все забыли.

— Я много рассказываю ему о дочке. Пишу, что, когда он выйдет и услышит, как говорит Паулина, это будет отвал всего! Внешне она просто копия Игоря, но вот характер у девочки, к сожалению, мой. Жить со второй собой — это очень сложно! Представляете, она выходит вместе со мной из подъезда и говорит недовольно: «Мам, ну ты посмотри, как так можно парковаться!» — смеется Дарья, но через минуту резко меняется в голосе и становится серьезной.

Вздыхает и добавляет: рассказывать о дочери мужу — это для нее настоящая боль. Полноценную речь Паулины Игорь так и не услышал: он успел застать лишь тот период, когда его дочь научилась произносить некоторые слова.

— Писать о том, что она уже умеет делать, тяжело — я хочу, чтобы Игорь все это видел сам. Дочери 4 января будет три года. Она знает, что я езжу в Гомель и отвожу папе продукты — пока это все, что ей известно. Объяснять, что такое суд и приговор, мне пока сложно и не хочется. Паулина думает, что папа в командировке, но при этом она постоянно спрашивает, когда он пойдет с ней в парк и в магазин. Когда девочка видит других детей с мужчинами, задает вопрос: «Где мой папа, почему он не ходит со мной гулять?» И мне больно от того, что я должна думать, как ей на все это отвечать. Да, я не плачу и не истерю, но это не значит, что мне легко и я к привыкла к состоянию ожидания. Наверное, я просто научилась справляться со своими бурлящими эмоциями.

«Я готова на все, чтобы вытащить мужа из-за решетки»

Дарья говорит, за эти полтора года ей было страшно дважды. Первый раз — когда ее муж попытался порезать руки на глазах у следователя в знак протеста предъявленным обвинениям. Второй — когда следом за этим он объявил сухую голодовку. Дарья поясняет, что именно эти действия мужа дали ей понять: она не может позволить себе бояться говорить, когда ее муж находится на грани жизни и смерти.

— Со стороны Игоря это был шаг отчаяния. Когда я узнала о его поступках, стала такой злой, что была готова крушить все на своем пути. Представьте, что ваш родной человек готов уйти из жизни, потому что кто-то решил предъявить ему абсурдные обвинения. Знаете, я никому и никогда не пожелаю ощутить то, что я чувствовала в марте. Каждое утро я просыпалась и думала, а что с моим мужем, что у него болит, как он себя чувствует, оказывают ли ему хоть какую-то помощь? К тому же меня и сейчас не оставляют мысли, что что-то подобное может повториться, — говорит Дарья. — Через некоторое время после этого происшествия я узнала, что Игорь решился и на сухое голодание. За попытку членовредительства его на 7 дней поместили в карцер. Позже, на первом свидании, он рассказал мне, что проживание этих дней для него было медленной смертью. Когда он мыл пол, был готов пить воду из ведра — настолько диким было обезвоживание. Уже после прекращения голодовки Игорь выпил залпом две бутылки воды, но так и не смог утолить жажду. Мне страшно представлять это состояние, находясь на свободе. А каково ему было за решеткой?

Дарья вспоминает и о первой голодовке мужа — ее Игорь Лосик держал 42 дня. От этого поступка его отговаривали врачи, с просьбой начать есть писала и сама девушка. Но когда Лосик дал четкий ответ — «буду держаться, сколько смогу» — Дарья решила голодать вместе с мужем.

— Я продержалась пять дней и остановилась на шестой: дошли слухи, что меня могут лишить родительских прав, и мне стало нереально беспокойно за Паулину. А рисковать ею я никак не могла. Никакого другого страха у меня не было: я прекрасно понимаю, что в нынешней Беларуси такой поступок — единственный шанс показать, какой беспредел происходит с тобой и твоей семьей. Власти сами приучили меня к тому, что силовики всегда где-то рядом с нашей семьей. Теперь мне нечего бояться, и я готова на все, чтобы вытащить мужа из-за решетки.

Но, конечно, главная причина моей смелости — это безумная любовь к мужу. Я увидела Игоря в ноябре 2009 года. На тот момент он был всего лишь студентом, и уже тогда я поняла: это мой человек, и никуда он от меня не денется, — смеется Дарья. — Игорь и сам недавно написал мне письмо. В нем он говорит, что звезды сошлись так, чтобы мы с ним увиделись и больше никогда не расставались. Что я могу сказать? Ни разу за всю жизнь я не пожалела о том, что отдала сердце и душу Игорю Лосику.

А что по поводу реальных рисков? Девушка говорит, она не рассматривает вариант отъезда из страны и вполне осознает, что из-за своих заявлений может оказаться в СИЗО. Добавляет: если это все же случится, она уже заранее позаботилась о том, чтобы с ее дочерью все было хорошо.

— Понимаете, со стороны может выглядеть, что я сумасшедшая, но все эти видео я записываю как раз для нее, чтобы мы были услышаны не только в Беларуси, но и во всем мире. У дочки должен быть папа, который будет ее растить. Из нашей семьи кто-то украл отца, и мне нужно сделать так, чтобы он вернулся назад: Паулина по нему ужасно скучает, — объясняет Дарья. — Уехать из Беларуси я готова только с Игорем Лосиком, дочкой и котом. Не нужно думать, будто я не понимаю, что гораздо лучше и правильнее быть на свободе за границей, чем сидеть в СИЗО. Но в случае моей семьи мой голос будет звучать громче из Беларуси. Я не могу бросить мужа и не думаю, что он бы хорошо воспринял мой отъезд. Поэтому делать это у меня нет никакого морального права.

В тот же день, когда Игорю Лосику вынесли приговор, Дарья опубликовала видеообращение, в котором потребовала встречи с Александром Лукашенко. Сейчас девушка признается: это видео было вызовом, на который она не надеется получить положительный ответ.

— Очень печально, что одна девочка весом в 50 кг просит его о встрече — а он боится и прячется. Я не думаю, что даже если это видео дойдет до Лукашенко, он на него отреагирует: он посчитал бы для себя это имиджевым провалом. Но если бы эта встреча все же состоялась, я бы предоставила ему доказательства невиновности моего мужа — он ведь просит класть «факты на стол». Я бы спросила Александра Лукашенко, как Игорь мог управлять протестами, сидя в камере СИЗО на Володарского (об этом говорилось в обвинении)? И почему, если это так смешно звучит, он все же находится за решеткой? Я точно знаю, что не стала бы о чем-то его умолять. Этот режим поставил нашу семью в такое положение, что теперь Паулина должна расти без отца, а мой муж ни за что получил 15 лет колонии. Так о чем же, напомните, я должна просить Лукашенко?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип