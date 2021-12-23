В Могилеве чиновники подарили подросткам на Новый год стройматериалы 11 23.12.2021, 14:39

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Как функционеры разделяют подарки на «полезные» и «приятные».

23 декабря стало известно, что представители Министерства архитектуры и строительства приехали в Могилев, к подросткам специального профессионально-техническое училища закрытого типа № 2 деревообработки и подарили им стройматериалы, сообщает telegraf.by.

Как заявили на гостелеканале СТВ, «это подростки с трудной судьбой, кто попал в учреждение за административные нарушения. Там они не только осваивают школьную программу, но и получают рабочие профессии».

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович рассказал, что «уже как взрослый человек всегда разделяет подарки на полезные и на приятные».

«Мы подготовили стройматериалы, чтобы дети могли навести порядок у себя дома. Тем более, что дети в этом заведении мастеровитые, они получают профессии, тем более строительные», — объяснил он.

Какие именно стройматериалы и как будут наводить порядок подростки, он не уточнил.

Пархамович добавил: «ну и, безусловно, приятная спортивная часть подарка – мы привезли коньки детям – это уже веселье, это спорт, это здоровье».

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