В Могилеве чиновники подарили подросткам на Новый год стройматериалы

В Могилеве чиновники подарили подросткам на Новый год стройматериалы11
- 23.12.2021, 14:39
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Как функционеры разделяют подарки на «полезные» и «приятные».
23 декабря стало известно, что представители Министерства архитектуры и строительства приехали в Могилев, к подросткам специального профессионально-техническое училища закрытого типа № 2 деревообработки и подарили им стройматериалы, сообщает telegraf.by.
Как заявили на гостелеканале СТВ, «это подростки с трудной судьбой, кто попал в учреждение за административные нарушения. Там они не только осваивают школьную программу, но и получают рабочие профессии».
Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович рассказал, что «уже как взрослый человек всегда разделяет подарки на полезные и на приятные».
«Мы подготовили стройматериалы, чтобы дети могли навести порядок у себя дома. Тем более, что дети в этом заведении мастеровитые, они получают профессии, тем более строительные», — объяснил он.
Какие именно стройматериалы и как будут наводить порядок подростки, он не уточнил.
Пархамович добавил: «ну и, безусловно, приятная спортивная часть подарка – мы привезли коньки детям – это уже веселье, это спорт, это здоровье».