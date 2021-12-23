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Путин: Россию можно развалить изнутри

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  • 23.12.2021, 14:46
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Путин: Россию можно развалить изнутри

Глава Кремля рассказал о своих фобиях.

Во время сегодняшней пресс-конференции журналист ВВС Петр Козлов спросил Путина, что такого произошло в России за последний год, что так резко выросло число «экстремистов», «нежелательных организаций» и «иноагентов». Также журналист напомнил про отравление Алексея Навального, разгон его структур, закрытие СМИ, и спросил про последствия концентрации власти в одних руках, сообщает «Дождь».

«Прежде всего хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков. Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что и было сделано по итогам Первой мировой войны и в 90-е, когда развалился Советский Союз. А кто это сделал? Те, кто обслуживал чужие интересы», — ответил Путин.

Фамилию Навального глава Кремля по-прежнему не решился назвать вслух:

«Вы сказали о человеке, которого отравили. Мы направляли официальные запросы от прокуратуры: дайте подтверждающие отравления, материалы. Вот про этот «Новичок» или как его там. Нет ни одного материала. Предложили, чтобы наши туда приехали, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции и канцлеру ФРГ. Нет. Ноль. Спрашиваю: «Как это объяснить?» Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить».

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