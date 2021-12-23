Двойные продажи квартир и не только: как стройфирма собрала с белорусов более $2 миллионов 1 23.12.2021, 14:53

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Чем закончилось громкая афера?

Столичный рынок недвижимости сотрясало немало скандалов, но самые громкие и обидные из них — аферы с двойными продажами квартир. Сейчас на этом фронте все тихо, а еще два с лишним года назад мы активно обсуждали ситуацию, в которой оказались шесть десятков белорусов, поверивших в обещания руководителей одной из стройорганизаций, пишет onliner.by.

Квартиры, которых не было

Речь идет про ООО «Светлана» — предприятие с многолетней историей (начинали еще в 90-х), которое исправно поставляло на стройки Минска бетон. Многоэтажки, возведенные в том числе с участием «Светланы», росли как грибы: на улицах Тимирязева и Л. Беды, проспекте Дзержинского и в Копище формировались стены и столбики.

Вообще, у многих наших застройщиков есть такая манера: рассчитываться с подрядчиками не живыми деньгами, а метрами — мол, продадут потом квартиры и выручат свои десятки тысяч. Схема реальная, рабочая, немало минчан обзавелись жильем, приобретя его именно у подрядчиков. Поэтому, когда «Светлана» вышла со своим предложением о продаже метров, никто не удивился.

Конечно, людей могла бы насторожить цена — вместо рыночных $1100 по курсу подрядчик предлагал жилье за $850, но, с другой стороны, как не соблазниться таким щедрым предложением? Тем более что компания со всеми клиентами заключала договор (впрочем, довольно странный с виду). Вот и несли «клиенты» свои деньги Светлане Сечко — руководителю одноименной компании.

В какой-то момент мыльный пузырь из обещаний и непонятных договоров лопнул: стало понятно, что части из обещанных квартир изначально не было, другие оказались проданы по два, а то и три раза. Потери у «дольщиков» и «держателей облигаций» разные: кто-то лишился $30 000, кто-то — суммы в три раза больше. Если перемножить на количество пострадавших, получаются совсем уж заоблачные цифры.

Даже семья Сечко (а «Светлана» была семейным бизнесом) признавала, что сумма долга по квартирам — в районе $1 800 000.

Как отреагировали правоохранительные органы

В конце 2018-го клиенты «Светланы» осознали, что их дела плохи и квартиры вряд ли удастся получить (сама Светлана Сечко легла в больницу, а ее супруг Василий раздавал разве что обещания). Минчане обратились в милицию, однако в Смолевичском РОВД после рассмотрения заявлений пришли к выводу, что мошенничества в данном случае не усматривается: мол, исполнить свои обязательства по заключенным договорам бизнесвумен не смогла ввиду того, что «продукция ООО „Светлана“ стала не востребована на рынке».

Однако после нескольких публикаций на Onlíner и новых жалоб от пострадавших в мае 2019-го Следственный комитет все же возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Светлана». На тот момент это дело касалось, по сути, только самой Светланы. Муж и сын «присоединились» где-то через полгода.

В ноябре 2019-го Следственный комитет обратился ко всем белорусам в своем телеграм-канале, раскрыв подробности дела и показав фото женщины. «Под предлогом продажи строящихся квартир, а также получения денежных средств в долг под развитие производства, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, завладела денежными средствами на сумму 3 900 000 рублей. Подозреваемая заключала договоры от своего имени, а также от имени ООО „Светлана“ и ООО „Стройсоюзиндустрия“. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уже установлено 40 эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Однако у следствия есть основания полагать, что пострадавших может быть больше», — сообщали следователи.

На момент публикации статьи в 2019 году нам было известно о 39 пострадавших. Однако в постановлении о передаче дела в суд фигурирует уже шесть десятков фамилий!

«Представляет опасность для общества»

И вот с момента первой публикации минуло почти три года. Onlíner решил вернуться к громкому делу и узнать, чем все закончилось (и закончилось ли). 2 декабря мы отправили официальный запрос в Следственный комитет с просьбой рассказать, на каком этапе сейчас находится дело. Ответ пока не пришел. Как только сведения из СК будут получены, мы обязательно их опубликуем. А пока послушаем пострадавших, у которых, увы, нет ни денег, ни радостных новостей.

— Предварительное расследование завершено, заняло оно примерно два с половиной года, — описывает обстоятельства один из тех, кто уже давно должен был жить в своей квартире. — Поначалу казалось, что супруги и их сын (вся семья работала в ООО «Светлана») будут наказаны, но потом ситуация изменилась. Информацию о ходе расследования мы не можем разглашать, так как находимся под подпиской, но окончательными результатами поделиться можем.

Так, в октябре нам стало известно, что в отношении Василия Сечко (мужа Светланы) и Сергея Сечко (ее сына) прекращено уголовное преследование по статье «Мошенничество» «за отсутствием состава преступления» и «ввиду недоказанности участия подозреваемого в совершении преступления» соответственно. (Все документы есть в редакции. — Прим. Onlíner.) Но это еще полбеды.

В том же письме нам сообщили, что производство по уголовному делу по применению принудительных мер безопасности и лечения в отношении Светланы Сечко окончено.

Вот как это объяснили на официальном языке:

«В связи с тем, что Сечко С. В. является лицом, заболевшим после совершения преступления психическим расстройством (заболеванием), лишающим его возможности сознавать значение своих действий или руководить ими, и по характеру совершенного ею деяния и своему психическому состоянию представляет опасность для общества, уголовное дело подлежит передаче прокурору для направления в суд для применения к лицу, совершившему общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, принудительных мер безопасности и лечения».

Грубо говоря, Светлану отправляют лечиться в больницу, а не отсиживать срок в тюрьме. Ее родственники вообще выходят сухими из воды. И только мы, десятки пострадавших, остаемся без какой-либо компенсации… — говорят пострадавшие.

Откуда свинокомплекс?

Но и это еще не конец истории. Пытаясь понять, куда могли пойти их деньги, пострадавшие наткнулись на любопытную статью под названием «Мы против свинарника». Так, в начале этого года в далекой Карелии (в поселке Березовка Кондопожского района) разгорелся свой скандал. Местные жители восстали против возрождения некогда законсервированного и проблемного с экологической точки зрения свинокомплекса. Но как бы ни возмущались люди, заброшенное имущество было продано.

Казалось бы, при чем тут Сечко? Все просто. «2 сентября имущество ЗАО „Свинокомплекс ‚Кондопожский’“ было реализовано на открытых торгах за 72 694 260 рублей (или без малого $1 000 000. — Прим. Onlíner). И приобрело его общество с ограниченной ответственностью „Карельский агропромышленный комплекс“, учредителем и директором которого выступает некто Сергей Васильевич Сечко», — сообщало издание «Столица на Онего». При этом на тот момент Сергей Сечко проходил подозреваемым по уголовному делу в Минске.

Это же издание выяснило, что ООО «Карельский агропромышленный комплекс» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 17 июля 2020 года — всего за полтора месяца до торгов. Общество имеет уставной капитал 10 тысяч рублей. Журналисты отправились в Москву, чтобы найти организацию, но по указанному в документах адресу ООО не оказалось. Застать на месте руководителя уже по карельскому адресу также не удалось.

Не теряя времени, минчане связались с журналистами карельского издания и рассказали, какая непростая ситуация сложилась в Беларуси с семьей Сечко. Пострадавшие уведомили о масштабной покупке и наши госорганы. И результат не заставил себя долго ждать: «С целью установления обстоятельств совершения указанной сделки, в том числе источника происхождения денежных средств, за которые приобретен данный свинокомплекс, в адрес компетентного учреждения юстиции Российской Федерации направлены поручения об оказании правовой помощи.

Кроме того, с санкции заместителя генерального прокурора Республики Беларусь на указанный свинокомплекс наложен арест, постановление направлено для исполнения в Российскую Федерацию в порядке оказания международной правовой помощи», — пришел ответ из Совета Республики.

Ситуация, конечно, любопытная. И подозрения минчан можно понять: в то время как у них деньги, кажется, безвозвратно пропали, любые масштабные траты со стороны членов семьи Сечко кажутся странными. Если Сергей Васильевич, покупатель комплекса, готов прокомментировать ситуацию и подробнее рассказать о сделке, редакция будет рада выслушать его точку зрения.

Уголовное дело в отношении Светланы Сечко передано в суд. Шесть десятков пострадавших ждут вердикта: сколько лет придется провести в больнице женщине, которая по несколько раз продавала одни и те же квартиры, а также не смущалась брать деньги за воздух.

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