Экс-директора минского ГУМа обвиняют в коррупции

Экс-директора минского ГУМа обвиняют в коррупции3
- 23.12.2021, 15:07
- 5,496
Топ-менеджера задержали 4 февраля.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора минского ГУМа Александра Крепака. Его обвиняют в превышении власти, злоупотреблениях и получении взяток, сообщает zerkalo.io.
Топ-менеджера задержали 4 февраля. По данным следствия, с 2014 года, находясь на различных должностях в государственных структурах, он систематически совершал коррупционные преступления.
— Так, с 2014 по 2017 год, Крепак руководил администрацией Московского района Минска, а с 2017 по 2020 год года являлся заместителем председателя Мингорисполкома. Занимая эти должности, обвиняемый потребовал от руководителя одной из фирм передать ему 10 тысяч долларов в обмен на свою лояльность и благосклонность при решении вопросов. После получения незаконного вознаграждения обвиняемый оказывал содействие взяткодателю, лоббировал его интересы, обеспечивая «протекцию». В дальнейшем он также получил от этого же предпринимателя 3 тысячи евро и 9 тысяч долларов, — рассказали в СК.
Следствие утверждает, что Крепак за свою протекцию систематически получал от бизнесменов одежду, алкоголь, авиабилеты, оплату автомойки, аренды теннисных кортов и других услуг.
В апреле 2020 года уже на должности директора ОАО «ГУМ» Крепак, заключив дополнительное соглашение с фирмой одного из предыдущих взяткодателей, обязал универмаг ежемесячно приобретать продукцию в объемах, которые невозможно реализовать, чтобы «помочь заработать» коммерческой структуре. Обвиняемый заключил с предпринимателем договоренность о передаче десятипроцентной доли в уставном фонде с возможностью получения Крепаком дивидендов. Следствием задокументированы и иные факты получения взяток от представителей различных субъектов хозяйствования и предпринимателей в период работы Крепака в ГУМе за оказание содействия в предпринимательской деятельности, заключение договоров, проведение закупок без запроса ценовых предложений от всех заинтересованных субъектов, сообщают в СК.
Александру Крепаку предъявили обвинения по нескольким статьям УК:
ч.3 ст. 426 (превышение власти и служебных полномочий) — от трех до десяти лет лишения свободы.
ч.2 ст. 424 (злоупотребление властью и служебными полномочиями) — от двух до шести лет лишения свободы;
ч.1 и ч.2 ст. 430 (получение взятки и получение взятки повторно) — от трех до десяти лет лишения свободы.
Обвиняемый находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.