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Путин в истеричной форме потребовал от Запада «гарантий»

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  • 23.12.2021, 15:14
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Путин в истеричной форме потребовал от Запада «гарантий»

Руководитель Кремля потерял контроль над собой после вопроса журналистки Sky News.

Президент РФ Владимир Путин в истеричной форме отказался давать гарантии того, что его страна не нападет на Украину.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Sky News.

«По поводу гарантий: наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловной гарантии безопасности России. Мы дали понять, что дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо. Это не мы пришли с ракетами к Штатам. Это они ставят ракеты на пороге нашего дома», — заявил Путин.

По его словам, это Запад должен дать РФ некие «гарантии».

«Вы требуете от нас гарантий? Это вы должны дать нам гарантии. Немедленно. И сейчас. А не забалтывать это десятилетиями», — утверждает глава Кремля.

Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам, напоминает nv.ua. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на 3 декабря численность российских войск возле границ Украины и на временно оккупированных территориях составляла более 94 тысяч солдат и офицеров.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин 7 декабря провели видеопереговоры. Глава Белого дома выразил обеспокоенность США и их европейских партнеров наращиванием РФ сил у границ Украины и «ясно дал понять, что США и союзники отреагируют решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».

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