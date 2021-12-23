Ученые назвали диету, снижающую риски COVID-19 23.12.2021, 15:21

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Она также снижает развитие многих серьезных хронических заболеваний.

Здоровое питание, основанное на принципах средиземноморской диеты, может стать новой стратегией предотвращения распространения коронавируса и снижения количества тяжелых случаев COVID-19. К такому заключению пришли итальянские ученые. Статья опубликована в журнале Medicina, пишет ria.ru.

Результаты многочисленных исследований показывают, что средиземноморская диета, благодаря своим противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствам, способствует снижению рисков развития многих серьезных хронических заболеваний. Ученые из Университета Magna Græcia в Катандзаро и Европейского института онкологии в Милане решили проверить, обладает ли она защитным действием против коронавирусной инфекции.

Обработав данные европейских исследований, авторы обнаружили, что смертельные случаи, связанные с COVID-19, и соблюдение средиземноморской диеты в 23 странах имеют значимую отрицательную корреляцию.

Средиземноморская диета — это тип питания, основанный на традиционных блюдах и напитках южноевропейского региона. Для него характерно высокое потребление нерафинированных злаков, фруктов, овощей, бобовых и оливкового масла, умеренное употребление молочных продуктов и вина и низкое потребление мяса.

Одна из самых частых причин смерти при COVID-19 — цитокиновый шторм, или чрезмерная противовоспалительная реакция организма. Ранее было доказано, что такое питание способствует снижению воспаления и окислительного стресса, подавляя образование таких противовоспалительных цитокинов, как фактор некроза опухоли-альфа (TNF-альфа), интерлейкин-6 (IL-6) и С-реактивный белок.

Авторы отмечают, что, несмотря на то, что ни один продукт питания не способен предотвратить или вылечить COVID-19, в средиземноморской диете есть множество продуктов и питательных веществ, которые могут снизить восприимчивость к коронавирусу или уменьшить тяжесть заболевания.

Благоприятный эффект средиземноморской диеты, по мнению ученых, связан с обилием в ней здоровой пищи с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов, полифенолов и антиоксидантов. В то же время, в ней мало жирной пищи с высоким содержанием крахмала, рафинированного сахара и трансжирных кислот. Фрукты, цельнозерновые, овощи и рыба, входящие в средиземноморскую диету, уменьшают воспаление в организме, тогда как продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как обработанное красное мясо, сыр и молочные продукты, усиливают воспаление.

"В чрезвычайной ситуации, когда приоритетной задачей является снижение восприимчивости к вирусу SARS-CoV-2 среди населения в целом, критически важно следовать любым рекомендациям. — пишут авторы статьи. — можно легко соблюдать ежедневный рацион, состоящий из бобовых, фруктов, овощей и оливкового масла".

Диета, основанная на естественных продуктах, в сочетании с отказом от курения и регулярной физической активностью может существенно снизить восприимчивость к SARS-CoV-2, считают ученые.

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