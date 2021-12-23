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Валерий Карбалевич: Попытка «Бабич номер два», но с другим политическим стилем

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  • 23.12.2021, 15:33
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Валерий Карбалевич: Попытка «Бабич номер два», но с другим политическим стилем
Валерий Карбалевич

Политолог — о новом после России в Беларуси.

Во главе российского посольства в лице Бориса Грызлова может появиться самая крупная политическая фигура за все время, считает Валерий Карбалевич.

— Это назначение говорит об определенном повышении удельного веса Беларуси во внешней политике России, — отметил политолог в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — В то же время Грызлов — хоть и крупная фигура, но уходящая. Ему уже 71 год. Его политический вес уже не тот, что раньше. Но, тем не менее, повышения до такой крупной фигуры во главе посольства России в Беларуси не было. Бабич все-таки был фигурой не столь значимой, как Грызлов.

Это попытка «Бабич номер два», но с другим политическим стилем. То есть, он не будет так публично и резко полемизировать, условно говоря, с Лукашенко и другими официальными лицами. Скорее будет теневое влияние.

Аналитик полагает, что теневое влияние Кремль планирует довести до полноценного центра влияния. При этом собеседник «Салiдарнасцi» сомневается в успехе задуманного.

— Я думаю, Россия хотела бы воспроизвести схему, которая существовала во времена Советского Союза, когда посол СССР в социалистических странах был как бы другим центром власти, еще одним центром влияния вместе с руководством местной коммунистической партии.

Получится ли, и будем ли мы наблюдать противостояние между Лукашенко и Путиным в лице его посредника, сложно сказать, — подытоживает Валерий Карбалевич.

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