«Заведующий клубом взобрался на одно из вековых деревьев»2
- 23.12.2021, 15:40
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Как смелые жители Охово защищали 300-летние дубы от ОМОНа.
В деревне Охово Пинского района задержан заведующий сельским Домом культуры Александр Демчук. Он выступил в защиту 300-летних дубов, которые в тот день коммунальники намеревались спилить.
«Медиа-Полесье» рассказало о том, что утром 22 декабря к сельскому кладбищу в деревне Охово приехала автовышка. Коммунальники прибыли удалять здесь 300-летние дубы. Один из них, который был моложе, срезали еще раньше, два других, что гораздо старше, еще оставались.