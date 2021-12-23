Какие дома недалеко от Минска можно купить всего за одну базовую 4 23.12.2021, 15:54

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Фотофакт.

Заброшенные дома в деревнях — это данность. С которой, впрочем, стараются бороться. С весны этого года, когда был подписан соответствующий указ, каждый нет-нет да задумывался о том, как хорошо было бы прикупить ветхий домик за одну базовую где-нибудь в красивом месте. Но реальность оказалась суровее: любой из подходящих под эту категорию домов должен обязательно пройти этапы ценовой деградации. И только если их никто не купит по оценочной стоимости (а затем по сниженной на 20, 50 и 80%), можно говорить о той самой одной базовой, пишет onliner.by.

До такой степени «скатываются» (к сожалению покупателей) далеко не все объекты. Поэтому найти идеальный образец крайне сложно. Но мы смогли. Расположен домик, который готовы продать за 29 рублей, в деревне Новоселки Людвиновского сельсовета Вилейского района.

Вообще-то, это наш давний знакомый: в октябре Onlíner рассказывал о недорогих объектах, которые выставили на продажу в курортном регионе. И 36-метровый домик на улице Родниковой, 18 оказался среди таковых. В тот раз бесхозную недвижимость, стоящую на 15 сотках неоформленной земли, продавали за 1159 рублей (плюс оформление документов). Теперь — сами видите.

— Эта деревня — окраина Вилейского района, уже граничит с Мядельским. Но самое главное — там протекает река, — уточняла представитель сельсовета. — Деревня жилая, дома хорошо продаются, плюс люди активно берут участки под строительство. Магазина нет, но приезжает автолавка. И раз в неделю заходит рейсовый автобус. Вроде бы по пятницам. Подъездные пути хорошие: сначала асфальт, потом гравийка, по которой ехать километров пять, но она в хорошем состоянии — ее грейдируют, зимой чистят. Она не заброшена, проблем никаких. Если вы на машине, то место просто отличное.

А что же другие дома из того же списка? Старенькую хуторскую хату на улице Васильковой, 21 в деревне Андоловщина теперь продают за 480 рублей (в середине осени было 1920 рублей). Сам дом хоть и 1920-го года постройки, зато земля — 25 соток — оформлена.

Подешевел до 400 рублей и домик в деревне Глебинки. «Дом стоит посреди деревни, поэтому с электричеством вопрос решается легко. Но предупрежу: там срочно надо делать крышу — она накрыта рубероидом, и уже появились дыры. Нужно быстро восстанавливать, дом так стоять не может», — предупреждали в сельсовете.

Еще даже можно успеть подать заявления на один из объектов, они принимаются отделом архитектуры и строительства Вилейского районного исполнительного комитета до 24 декабря.

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