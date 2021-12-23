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Новый израильский препарат предотвратил ухудшение состояния у 100% пациентов с COVID-19

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  • 23.12.2021, 16:08
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Новый израильский препарат предотвратил ухудшение состояния у 100% пациентов с COVID-19

Испытание проводилось в медицинском центре Зив в Цфате.

Все 18 госпитализированных лиц, получавших лечение, разработанное израильской биотехнологической компанией Amorphical в ходе исследования фазы II, выздоровели и были выписаны через несколько дней, сообщает cursorinfo.co.il.

В ходе клинических испытаний второй фазы 18 пациентов с COVID-19, госпитализированных с умеренными или тяжелыми симптомами, которым вводили препарат Amor-18, разработанный израильской биотехнологической компанией Amorphical, выздоровели и были выписаны через несколько дней.

При этом из 19 человек, которым давали плацебо, шестерых пришлось перевести в реанимацию, а двое умерли.

Испытание проводилось в медицинском центре Зив в Цфате и возглавлялось директорами отделения коронавируса доктором Камалем Абу Джабалом и доктором Нашат Абу Салехом.

В рамках милосердной помощи двум другим пациентам в очень тяжелом состоянии был дан препарат, и они оба выздоровели и были выписаны.

«Поскольку пациенты, получавшие препарат, выздоравливали в течение нескольких дней и были отпущены домой, испытание прошло на 100% успешно», — сказал Абу Салех.

Амор-18, в котором в качестве основного ингредиента используется аморфный карбонат кальция (АСС), вводился перорально или путем ингаляции.

Как пояснили в компании, ACC может регулировать кислотные изменения pH вокруг каждой ячейки. Эти изменения влияют на способность коронавируса проникать в клетки и размножаться.

Такой эффект позволяет лекарству предотвратить распространение вируса и, следовательно, ухудшение состояния пациентов.

«Мы воодушевлены результатами клинических испытаний, которые приносят реальную надежду пациентам с коронавирусом в Израиле и во всем мире, и особенно обнадеживают в наши дни с началом пятой волны штамма Омикрон», — сказал генеральный директор Amorphical Йоси Бен.

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