«Новичков и суперпрофессионалов не набирают»: кого Россия вербует на Донбасс 2 23.12.2021, 16:15

5,780

Журналист-расследователь рассказалa о количестве наемников и их зарплатах.

Вербовщики в России начали набирать группы наемников для "боевой командировки" на Донбасс, реальные ее цели не называются. Об этом пишет "Медуза". Журналисты издания пообщались с восемью источниками, среди которых есть бывшие российские военные, бывшие сотрудники спецслужб и спецподразделений МВД, боевики частной военной компании "Вагнера", члены организации "Союз добровольцев Донбасса" и несколько вербовщиков. По данным издания, предложение поехать в "командировку в Украину" с конца ноября 2021 года получили не только профессиональные наемники, но и участники конфликта на Донбассе. Идет набор и среди жителей так называемых "ЛНР" и ДНР", имеющих боевой опыт.

Автор материала о вербовке наемников для "командировки в Донбасс", специальный корреспондент "Медузы" Лилия Яппарова в эфире программы "Утро" рассказала, что еще об этом известно.

— Расскажи, пожалуйста, когда вы узнали эту информацию о том, что началась очередная кампания по наемничеству, когда начали рекрутировать новых людей на Донбасс?

— В начале декабря. Даже не совсем в начале – где-то числа 10, наверное, узнала, потому что, прямо скажу, я даже не следила. Я даже не рассчитывала, что такое действительно начнет происходить, более того, что мои собеседники начнут сравнивать это именно с 2014 годом.

Я, как, например, аналитики из Conflict Intelligence Team, с большим скепсисом отнеслась к докладам американской разведки, которые очень много цитировались последние полтора месяца в мировой прессе, и в российской в том числе. И совершенно не ожидала, что начнется какое-то движение человеческих масс, помимо резервистов, которые, по словам аналитиков Conflict Intelligence Team, были отправлены на учения "БАРС".

— Что говорят источники, с которыми ты смогла поговорить? Как давно это продолжается? Как массово? В каких регионах России это происходит?

— Где-то в середине осени одному из моих собеседников от вербовщика, которого он знает давно, он армейский пенсионер – поступило предложение поехать. Вербовщик сам сразу признался, что он еще не до конца понимает, что за направление будет, но они с моим собеседником в разговоре предположили, что это будет Африка. И, разумеется, Африка – это охрана, это чисто коммерческая история, неплохие деньги. Мой источник заинтересовался. И только в начале декабря узнал параллельно, видимо, с вербовщиком, которому самому только в начале декабря об этом сказали, что на самом деле направление будет не Африка, а Украина.

— Это то, о чем мы на самом деле знаем: что набирают сотрудников "ЧВК Вагнера" в ЦАР и Ливию, насколько я понимаю?

— Да, сотрудников "ЧВК Вагнера" действительно набирают в ЦАР и в Ливию, но помимо "ЧВК Вагнера" существуют еще как минимум две известных публике ЧВК: одна российская – ЧВК "Редут", другая – российско-украинская ЧВК "Вега", которая тоже активна. Более того, регулярно проводятся какие-то чуть более частные наборы, которые тоже не вполне можно отнести к "ЧВК Вагнера". Поэтому когда собеседнику поступило это предложение, он на "ЧВК Вагнера" сразу и не подумал. Предложение могло поступить из нескольких разных источников.

Суть в том, что с середины осени якобы начала формироваться какая-то эта группа, куда набирали моего собеседника, в тексте я его называю Егором. Но сами вербовщики узнали об украинском направлении только в начале декабря. И что будет происходит, если отряд действительно будет сформирован и, тем более, отправлен на Донбасс, насколько я понимаю, большинство вербовщиков до сих пор не знают. Или если знают, они не считают нужным рассказывать тем людям, которых они пытаются нанять. Поэтому пока наемники, которые выслушали вербовщиков и отказались, даже те, которые выслушали и раздумывают над тем, чтобы все-таки поехать на Донбасс в командировку, не понимают, она будет боевой или нет, это будет охрана, это будут боевые действия, это будет подготовка бойцов корпусов военнослужащих непризнанных ДНР и ЛНР. Совершенно непонятно, если командировка и состоится, в чем будут боевые или небоевые ее задачи.

— Понятно ли, сколько вербовщиков задействовано в этом найме? И, главное, понятно ли, сколько людей уже они смогли нанять?

— Я слышала о трех направлениях набора, которые можно считать массовыми. Массовыми, потому что мне это подтвердило сразу несколько источников, и были названы размеры отрядов.

Одна из групп, которая собирается, собирается в России из россиян из российских военных специалистов – около 120 человек.

Две группы собираются на территории непризнанных ЛНР и ДНР – две группы по 240 человек, как мне говорили.

Еще одно направление набора – я о нем, к сожалению, знаю только со слов одного собеседника и не понимаю ни масштабов группы, ни подробностей, поэтому мы о нем даже не стали подробно упоминать в тексте.

И еще набор якобы ведется по каналам "Союза добровольцев Донбасса" – это ветеранская организация, которая объединяет рядовых россиян, которые когда-то отправились воевать на Донбасс в порыве энтузиазма 2014-2015 годов и с тех пор получили членские корочки "Союза добровольцев Донбасса" (СДД). Получилось ли что-то из попыток людей, якобы представляющих СДД, кого-то набрать, мне пока неизвестно, как и масштабы этих групп тоже непонятны.

Батальон, насколько я понимаю, никто пока не собирает – ни 800, ни 1000 человек – 120, 240, два раза по 240. Вот такие цифры мне называли.

— Сколько денег им предлагают за эту работу, известно?

— От 160 до 320 тысяч [рублей]. Я сейчас объединила две разных зарплаты по двум разным направлениям набора. Хочу обратить внимание, что цифра 320 большинству собеседников кажется немного неправдоподобно большой для командировки на Донбасс, которая непонятно из чего будет состоять.

— То есть это примерно диапазон от двух до четырех тысяч долларов?

— Да.

— А понятно, кого нанимают эти люди? Это люди, которые уже имели боевой опыт, которые воевали в качестве боевиков на Донбассе? Или это совершенно какие-то новые люди из российской армии, которые никогда раньше в этом не участвовали?

— Мне известно только о найме людей, которые имеют боевой опыт. В основном это люди, которые так или иначе в составе добровольческих [групп] в 2014-2015 годах бесплатно ехали воевать из своих родных регионов или в составе наемнических [групп], которые с первых дней конфликта на Донбассе 2014 года получали неплохую очень зарплату. И профессионалы, и рядовые донбасские ветераны – среди этих людей набирают. Чтобы набрали каких-то совершенно неопробованных в бою людей – я о таком не слышала. Чтобы набирали суперпрофессионалов, кадровых военных – разумеется, речь о таком, мне кажется, не идет и идти не может.

— Известно ли что-то о том, что этим людям предлагают воевать не только на территории Донбасса, а где-то еще – на каких-то сопредельных с Украиной территориях? Может быть, их концентрируют на границах России?

— Нет, не предлагают. Более того, неопределенность доходит до такой степени, что, я повторюсь, непонятно до сих пор, предлагают ли вообще этим людям воевать. Может быть, эти формулировки "боевая командировка" – это просто оговорка вербовщика или фантазии тех людей, которые выслушали вербовщика, что-то для себя поняли и так это пересказали. В общем, пока ничего не понятно, к сожалению. Жаль, что не могу подробнее и точнее объяснить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».