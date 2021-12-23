закрыть
23 декабря 2021, четверг, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ъ»: Главный вопрос Грызлова — будущее Лукашенко

7
  • 23.12.2021, 16:21
  • 9,004
«Ъ»: Главный вопрос Грызлова — будущее Лукашенко
фото: anadolu agency

У нового посла РФ в Беларуси есть свои серьезные козыри.

Профильный комитет Госдумы одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост главы российской дипмиссии в Беларуси. С 2018 года это уже четвертая смена посла РФ в республике. Назначение связывают с важными процессами интеграции двух стран. Сейчас Грызлов представляет Москву в контактной группе по урегулированию в Донбассе. Наблюдатели не исключают, что его опыт переговорщика и стал главным основанием для назначения.

Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Борису Грызлову доверена крайне сложная и важная миссия.

Борис Вячеславович Грызлов — единственный в новейшей истории России гражданский министр внутренних дел, автор бессмертной фразы «Парламент — не место для дискуссий». С ним связан и другой популярный афоризм — «оборотни в погонах». Это самый настоящий политический тяжеловес, несмотря на то, что последние 17 лет он, по сути дела, находился в тени и не занимал высших государственных постов. И вот он отправляется в Минск. Не будем гадать, что за этим последует. Ясно только то, что Борис Грызлов — это намного больше, чем просто посол.

Задача перед ним ставится сложная, на грани фола: нужно, мягко говоря, как-то воздействовать на Лукашенко. Дело в том, что ситуация в Беларуси не дает повода для оптимизма. Если дальше будет так продолжаться, неизвестно, к чему все это приведет.

Здесь важно напомнить историю Михаила Бабича, который поехал в республику в ранге не только посла, но и представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества. Действовал он жестко, по-военному и, скажем прямо, проиграл.

Господин Грызлов — политик иного плана. В последние годы он участвует в крайне сложном процессе урегулирования в Донбассе. Нельзя сказать, что там есть большие достижения, однако и большой войны удавалось избежать. По крайней мере, на сегодняшний день.

Видимо, этот факт отчасти и послужил основанием для его назначения. Опять же не секрет, что договориться о чем-либо с Лукашенко очень непросто.

Есть сообщения, что в Минске ему не рады, что неудивительно. Борис Грызлов — человек уважаемый, ему нельзя просто так дать от ворот поворот, это лично президента России Владимира Путина задевает.

А сейчас время такое, что ссориться не очень выгодно. Тем более союзник намерен просить у старшего брата $3,5 млрд — санкции, а долги обслуживать нет возможности.

Так что есть у нового посла свои серьезные козыри. Как бы то ни было, перемены в Беларуси неизбежны, и это прекрасно понимают в России. Что же касается интеграции, о ней невозможно говорить всерьез на фоне происходящего в республике.

Главные вопросы понятны: конституционный референдум, выборы и будущее Лукашенко. Но при этом положительные сдвиги в союзном процессе тоже желательны. Новый год — время демонстрации достижений. А господина Грызлова ждет большая и интересная работа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип