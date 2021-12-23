«Ъ»: Главный вопрос Грызлова — будущее Лукашенко 7 23.12.2021, 16:21

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фото: anadolu agency

У нового посла РФ в Беларуси есть свои серьезные козыри.

Профильный комитет Госдумы одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост главы российской дипмиссии в Беларуси. С 2018 года это уже четвертая смена посла РФ в республике. Назначение связывают с важными процессами интеграции двух стран. Сейчас Грызлов представляет Москву в контактной группе по урегулированию в Донбассе. Наблюдатели не исключают, что его опыт переговорщика и стал главным основанием для назначения.

Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Борису Грызлову доверена крайне сложная и важная миссия.

Борис Вячеславович Грызлов — единственный в новейшей истории России гражданский министр внутренних дел, автор бессмертной фразы «Парламент — не место для дискуссий». С ним связан и другой популярный афоризм — «оборотни в погонах». Это самый настоящий политический тяжеловес, несмотря на то, что последние 17 лет он, по сути дела, находился в тени и не занимал высших государственных постов. И вот он отправляется в Минск. Не будем гадать, что за этим последует. Ясно только то, что Борис Грызлов — это намного больше, чем просто посол.

Задача перед ним ставится сложная, на грани фола: нужно, мягко говоря, как-то воздействовать на Лукашенко. Дело в том, что ситуация в Беларуси не дает повода для оптимизма. Если дальше будет так продолжаться, неизвестно, к чему все это приведет.

Здесь важно напомнить историю Михаила Бабича, который поехал в республику в ранге не только посла, но и представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества. Действовал он жестко, по-военному и, скажем прямо, проиграл.

Господин Грызлов — политик иного плана. В последние годы он участвует в крайне сложном процессе урегулирования в Донбассе. Нельзя сказать, что там есть большие достижения, однако и большой войны удавалось избежать. По крайней мере, на сегодняшний день.

Видимо, этот факт отчасти и послужил основанием для его назначения. Опять же не секрет, что договориться о чем-либо с Лукашенко очень непросто.

Есть сообщения, что в Минске ему не рады, что неудивительно. Борис Грызлов — человек уважаемый, ему нельзя просто так дать от ворот поворот, это лично президента России Владимира Путина задевает.

А сейчас время такое, что ссориться не очень выгодно. Тем более союзник намерен просить у старшего брата $3,5 млрд — санкции, а долги обслуживать нет возможности.

Так что есть у нового посла свои серьезные козыри. Как бы то ни было, перемены в Беларуси неизбежны, и это прекрасно понимают в России. Что же касается интеграции, о ней невозможно говорить всерьез на фоне происходящего в республике.

Главные вопросы понятны: конституционный референдум, выборы и будущее Лукашенко. Но при этом положительные сдвиги в союзном процессе тоже желательны. Новый год — время демонстрации достижений. А господина Грызлова ждет большая и интересная работа.

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