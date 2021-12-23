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Сколько осталось жить БелАЗу?

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  • 23.12.2021, 16:24
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Сколько осталось жить БелАЗу?

Флагман столкнулся с новыми реалиями и современной конкуренцией.

КАМАЗ начинает борьбу за рынок карьерной техники. На данный момент созданы опытные образцы самосвалов "Атлант", а также идет проектирование новой линейки "Юпитер" грузоподъемностью более 100 тонн, сообщает телеграм-канал БОР.

Первый "Атлант" был представлен еще в прошлом году с грузоподъемностью в 60 тонн, в апреле нынешнего года появилась новая модификация с грузоподъемностью в 65 тонн.

Если "Атланты" – это, по сути, увеличенные в размерах обычные КАМАЗы с усиленной конструкцией, то линейка "Юпитеров" будет выглядеть как обычный карьерный самосвал, напрямую бросающий вызов самосвалам БЕЛАЗ, с грузоподъемностью в 125 тонн.

При новой тенденции, наблюдающейся на рынке карьерной техники, крупногабаритные дорогие автомобили заменяются на многоосные, приближенные к дорожным условиям, автомобили.

В новых реалиях и с современной конкуренцией, а также учитывая введенные санкции в отношении БелАЗа, становится очень грустно за белорусского производителя.

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