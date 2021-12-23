Белорусские футболисты «забили» на футбол
- 23.12.2021, 16:27
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Опубликован обновленный рейтинг национальных сборных.
Сборная Беларуси с 1233,43 очками поднялась на одну позицию и завершила 2021 год на 94-м месте. По итогам прошлого года сборная занимала 88-е место, сообщает tribuna.com.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Рейтинг возглавляет сборная Бельгии.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Бельгия – 1828,45 очка
2. Бразилия – 1826,35
3. Франция – 1786,15
4. Англия – 1755,52
5. Аргентина – 1750,51
6. Италия – 1740,77
7. Испания – 1704,75
8. Португалия – 1660,25
9. Дания – 1654,54
10. Нидерланды – 1653,73.
Полностью рейтинг можно изучить здесь.