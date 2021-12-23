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Белорусские футболисты «забили» на футбол

  • 23.12.2021, 16:27
  • 3,216
Белорусские футболисты «забили» на футбол

Опубликован обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная Беларуси с 1233,43 очками поднялась на одну позицию и завершила 2021 год на 94-м месте. По итогам прошлого года сборная занимала 88-е место, сообщает tribuna.com.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Рейтинг возглавляет сборная Бельгии.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Бельгия – 1828,45 очка

2. Бразилия – 1826,35

3. Франция – 1786,15

4. Англия – 1755,52

5. Аргентина – 1750,51

6. Италия – 1740,77

7. Испания – 1704,75

8. Португалия – 1660,25

9. Дания – 1654,54

10. Нидерланды – 1653,73.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.

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