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Глава Минобороны Эстонии: Пора покончить с попытками Путина развалить безопасность в Европе

  • 23.12.2021, 16:30
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Глава Минобороны Эстонии: Пора покончить с попытками Путина развалить безопасность в Европе

Руководители оборонных ведомств стран Балтии обсудили возможности поддержки Украины.

Пора "подвести черту" постоянным попыткам режима российского лидера Владимира Путина дестабилизировать безопасность в Европе и мире, а также подчинить суверенные государства своему влиянию. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, сообщает Delfi.

"Мы безоговорочно поддерживаем территориальный суверенитет Украины и призываем Российскую Федерацию прекратить военную поддержку сепаратистских регионов Донецка и Луганска и оккупацию Крыма", – сказал Лаанет.

На встрече в Каунасе главы Минобороны Эстонии, Латвии и Литвы обсудили возможности поддержки Украины в ситуации, когда Россия концентрирует войска вокруг границ, а также безопасность в Балтийском регионе.

Глава Минобороны Эстонии Лаанет заявил, что "дипломатические переговоры с Россией не привели к деэскалации ситуации", РФ продолжает дислоцировать войска у границы Украины.

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Министры обороны договорились, что во всех трех странах Балтии будут размещены реактивные системы залпового огня.

В 2022 году Эстонии перейдет от Литвы роль председателя в оборонном сотрудничестве стран Балтии. Учитывая ухудшающуюся ситуацию в области безопасности, целями во время председательства Эстония станет дальнейшее усиление регионального сдерживания и обороны, в частности, за счет развития многоцелевого ракетного потенциала, комплексной системы оповещения о ситуации на море, а также увеличение вклада союзников по НАТО в безопасность региона.

По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.

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