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Как выехать из Беларуси за границу с биометрическими документами

  • 23.12.2021, 16:40
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Как выехать из Беларуси за границу с биометрическими документами
Иллюстрационное фото onliner.by

Документов может быть два одновременно.

Госпогранкомитет рассказал, как выехать за границу с биометрическим паспортом, сгорают ли визы в старом, и зачем два биометрических документа одновременно.

Напомним, с 1 сентября 2021 года в Беларуси ввели биометрические документы. Среди них — биометрический паспорт для выезда за границу.

«Использование биометрических документов позволяет ускорить прохождение пограничного контроля при пересечении границы, способствует развитию электронных сервисов, а также гарантированно защищает их от подделок. В интегральную микросхему (чип) внесены персональные данные владельца, в том числе фото и отпечатки пальцев владельца документа, другая информация в соответствии с требованиями международной организации по гражданской авиации (ICAO)», — рассказали в ГПК.

Там отметили, что биометрические паспорта подходят для пересечения белорусской границы в соседние страны. Потому что Беларусь присоединилась к директории открытых ключей международной организации по гражданской авиации (ICAO) и передала сертификат открытого ключа. Это позволяет считывать биометрические данные с белорусского паспорта ведомствами тех стран, которые присоединились к этой директории.

С каким документом выехать за границу?

Сейчас белорусы могут использовать как привычный (бумажный) паспорт, так и биометрический.

В первом случае вам нужно проверить, чтобы документ был действителен и в нем хватало страниц для отметок о пересечении границы. Для выезда в ЕС паспорт должен быть не старше 10 лет и действителен на протяжении как минимум 3-х месяцев после возвращения из поездки, а также иметь две чистые страницы для отметок.

Если вы хотите получить биометрические документы, нужно обратиться в подразделение по гражданству и миграции МВД по месту регистрации.

Сгорают ли визы в «старом» паспорте?

Как отметили в Госпогранкомите, визы остаются действительными. При этом, сам паспорт при замене на биометрический будет аннулирован. В таком случае, по заявлению в подразделении по гражданству и миграции, он может остаться у вас. И тогда при выезде за границу нужно предъявить и старый паспорт с действующей визой, и биометрический паспорт.

При этом в комитете предупреждают, что при наличии двух паспортов нужно уточнить, можно ли так въезжать в ту страну, которую хотите.

Два биометрических документа одновременно

Кроме того, у вас может быть два биометрических паспорта одновременно. Например, один можно подать в посольство для получения визы, а по второму выехать за границу.

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