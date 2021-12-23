Белорусские медики предупредили лукашистов 3 23.12.2021, 16:45

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Не будет прощения вам, преступники.

Государство «справилось» с пандемией на «отлично», иронизируют авторы телеграм-канала «Белые халаты».

Загибайте пальцы:

Не вводило локдаун, заставляя людей ходить даже на ту работу, которую можно делать, не выходя из дома.

Не тратило деньги на помощь бизнесу и простым людям стремительно теряющих деньги из-за пандемии.

Хорошо сэкономило на невыплаченных пенсиях для массово умирающих пенсионеров.

Присвоило себе заслуги волонтеров и тех людей, кто отдавал свои деньги и средства для помощи медикам в тот период, когда ковид был только «психозом» по официальным данным.

Плевало на мрущую челядь в белых халатах, которые гибли десятками от ковида, жили на работе, боясь заразить родных и сутками напролет работали в красных зонах в многократно перестиранных и откварцованных комбинезонах с одним респиратором на неделю. Челядь в белых халатах же «знала куда шла»! Эта фраза, ставшая крылатой в Беларуси, была и есть лейтмотивом отношения к белым халатам в Беларуси.

Экономило на лекарствах и кислородных станциях.

Вот только с выплатами медикам просчиталось: тоже можно было сэкономить.

Государство в Беларуси — это шайка преступников, захвативших власть, единственными заботами которых является выполнение прихотей самозванца-диктатора, чтобы он и дальше позволял им набивать собственные карманы. Главное чтобы, народец весь не передох и исправно платил за «банкет».

Но давайте я вспомню о том, что действительно помогло выдержать с испытания пандемии, и к чему государство не имеет даже приблизительного отношения.

Народ Беларуси действительно справился хорошо в тех непростых реалиях, когда власть плюнула на простых людей и медиков, неожиданно оказавшихся на передовой борьбы с самой страшной эпидемией за последние 100 лет.

Это именно беларусы уходили на удаленку, собирали деньги и покупали СИЗы, самостоятельно делали маски и лицевые щитки.

Сидели в своем личном локдауне.

Кормили медиков, почти без сил выползающих из красных зон, да и просто говорили им «спасибо».

Привозили продукты пенсионерам, чтобы те лишний раз не выходили из дома.

Везли воду в минскую Малиновку и Новую Боровую, когда внезапно вода стала похожей на грязь в огромном районе Минска.

Искренне улыбались той улыбкой, которой может улыбаться только человек, который закончил очень тяжелое, но очень доброе для окружающих дело.

На страницах «Архипелага ГУЛАГ» Солженицин рассуждает о том, кем бы он стал, не попади он в лагеря. Возможно и мы когда нибудь скажем спасибо ковиду, который показал какие мы на самом деле и чего мы стоим.

А у минздрава и главного вирусолога я просто спрошу: может быть, вы опубликуете полную статистику по смертности за 2021, чтобы наглядно показать ваши «победы» на ковидном фронте?

Есть такое крылатое выражение: «если я не вижу проблемы, значит, ее нет». Именно так происходит в Беларуси: министр здравоохранения не видит «Омикрон», Лукашенко — ковид, Минздрав — перегруженных больниц и ломающихся кислородных станций, Белстат — смертей, гор- и облисполкомы — сотен свежих могил на многочисленных кладбищах…

А чего не видим мы — граждане Беларуси?

Мы не видим будущего у всех преступников во власти. Но мы не хотим закрывать глаза ни на них, ни на на проблемы, ими созданные.

В будущем мы видим те тюрьмы где преступники режима будут сидеть долгие годы, задавая себе бессмысленный вопрос: «Где я просчитался?». В будущем мы видим Беларусь без тирании, лжи и диктатуры.

Не будет прощения вам, преступники. Вас не спасет покаяние. Вы упустили время, когда вас можно было еще «понять и простить».

Вы продолжаете сеять ветер и очень скоро пожнете бурю.

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