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В Украине завели дело против командира «ЧВК Вагнера»

  • 23.12.2021, 16:57
В Украине завели дело против командира «ЧВК Вагнера»
иллюстрационное фото

Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны.

В Украине завели дело о посягательстве на территориальную целостность страны против россиянина Дмитрия Уткина, которого называют главой "ЧВК Вагнера". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора гражданин Российской Федерации, руководитель частной военной компании "Вагнер" поставлен в известность о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны", – говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый участвовал в боевых действиях на территории Донбасса "по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем" в период с июля 2014 года до марта 2015 года.

"В январе – феврале 2014 года его подразделения вели интенсивные боевые действия против подразделений сил АТО (антитеррористической операции – НВ) на Дебальцевском направлении. Во время боев руководитель ППК "Вагнер" непосредственно подчинялся командующему 2-м армейским корпусом генерал-лейтенанту ВС РФ", – утверждается в сообщении.

Ранее постоянные представители ЕС одобрили введение санкций против "частной военной компании Вагнера" и связанных с ней наемников и компаний. В санкционный список был включен и Дмитрий Уткин – командир "ЧВК Вагнера", бывший российский спецназовец, его считают основателем группы. Он является ответственным за координацию и планирование операций наемников, а также несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, которые включают пытки и внесудебные казни, говорится в документах ЕС.

Считается, что так называемая частная военная кампания Вагнера появилась в 2014 году на основе ЧВК "Славянский корпус" в Сирии. Название она получила по позывному 47-летнего подполковника запаса Дмитрия Уткина. Согласно многочисленным журналистским расследованиям, бойцы "ЧВК Вагнера" активно участвовали в войне на Донбассе, где в том числе занимались "зачистками" неподконтрольных полевых командиров.

Позже "ЧВК Вагнера" также участвовала в войне в Сирии, а часть ее наемников, по данным журналистов, была переброшена в Африку, где есть бизнес-интересы у петербургского предпринимателя Евгений Пригожина.

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