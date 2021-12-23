закрыть
23 декабря 2021, четверг, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

AstraZeneca заявила о влиянии бустерной вакцины на штамм «Омикрон»

  • 23.12.2021, 17:03
AstraZeneca заявила о влиянии бустерной вакцины на штамм «Омикрон»
фото: reuters

Исследование проводилось Оксфордским университетом.

Третья доза препарата Vaxzevria нейтрализует «Омикрон» до уровня, сопоставимого с тем, которого достигает вторая доза по варианту Дельта, сообщает korrespondent.net.

Третья или бустерная доза ее вакцины против коронавируса COVID-19 под названием Vaxzevria значительно повышает уровень антител против штамма «Омикрон». Об этом пишет разработчик препарата фармацевтическая компания AstraZeneca на своем сайте.

«Vaxzevria значительно повысила уровень антител против варианта Омикрон SARS-CoV-2 (B.1.1.529) после третьей дозы бустера», – говорится в заявлении.

По выводам AstraZeneca, третья доза ее препарата нейтрализует вариант «Омикрон» до уровня, сопоставимого с тем, которого достигает вторая доза по варианту «Дельта».

Уровни нейтрализующих антител также, как утверждается, были выше при бустерной вакцинации, чем у людей, которые ранее были инфицированы и выздоровели от COVID-19 естественным путем.

Исследование проводилось Оксфордским университетом, который ранее помог AstraZeneca разработать вакцину.

Штамм Омикрон распространяется «чрезвычайно быстро», заявила Всемирная организация здравоохранения. Случаи заражения этим штаммом на 18 декабря были выявлены в 89 странах. Пациент, у которого впервые в Украине выявили «Омикрон», ранее уже переболел коронавирусом, причем всего несколько месяцев назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип