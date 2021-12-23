AstraZeneca заявила о влиянии бустерной вакцины на штамм «Омикрон» 23.12.2021, 17:03

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Исследование проводилось Оксфордским университетом.

Третья доза препарата Vaxzevria нейтрализует «Омикрон» до уровня, сопоставимого с тем, которого достигает вторая доза по варианту Дельта, сообщает korrespondent.net.

Третья или бустерная доза ее вакцины против коронавируса COVID-19 под названием Vaxzevria значительно повышает уровень антител против штамма «Омикрон». Об этом пишет разработчик препарата фармацевтическая компания AstraZeneca на своем сайте.

«Vaxzevria значительно повысила уровень антител против варианта Омикрон SARS-CoV-2 (B.1.1.529) после третьей дозы бустера», – говорится в заявлении.

По выводам AstraZeneca, третья доза ее препарата нейтрализует вариант «Омикрон» до уровня, сопоставимого с тем, которого достигает вторая доза по варианту «Дельта».

Уровни нейтрализующих антител также, как утверждается, были выше при бустерной вакцинации, чем у людей, которые ранее были инфицированы и выздоровели от COVID-19 естественным путем.

Исследование проводилось Оксфордским университетом, который ранее помог AstraZeneca разработать вакцину.

Штамм Омикрон распространяется «чрезвычайно быстро», заявила Всемирная организация здравоохранения. Случаи заражения этим штаммом на 18 декабря были выявлены в 89 странах. Пациент, у которого впервые в Украине выявили «Омикрон», ранее уже переболел коронавирусом, причем всего несколько месяцев назад.

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