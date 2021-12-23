Перемены в Беларуси сейчас нужны и Европе, и России, и простым белорусам Петр Кузнецов, Telegram

23.12.2021, 17:08

1,498

Петр Кузнецов

Вопрос только в том, когда это случится.

Там Путин сегодня дает большую пресс-конференцию, на которой уже успел заявить, что «Украину создал Ленин». Это хорошая иллюстрация и к нашей ситуации тоже.

В головах кремлевской верхушки что Украина, что Беларусь – это не отдельные страны, а некое историческое исключение, что ли. Называть можно как угодно, суть в том, что там смотрят на наши земли, как на свои.

Однако Беларусь, в отличие от Украины, сама загнала себя в такую степень зависимости от России, а зашкаливающее пренебрежение правами человека создало настолько устойчивую невозможность прихода сюда в обозримой перспективе «коллективного Запада» и НАТО, что до поры можно было смотреть на местную власть в духе «никуда не денутся» – как на людей, которые существуют в какой-то рамке и, пусть не всегда делают все так, как нужно, но в целом – сойдет.

Назначение в Минск такого человека, как Борис Грызлов – это обозначение присутствия «хозяйской руки» – почти в прямом смысле, потому что по весу этот чиновник, если уж и не «правая рука», то одна из конечностей Путина так точно.

Соответственно, пришел момент жесткого контроля каких-то процессов. Каких? Сам собой напрашивается вывод: данных Москве обещаний.

Борис Грызлов. Есть мнение, что должность посла РФ в РБ ничего не решает – все решается на высшем политическом уровне. Отчасти это так. Однако, с другой стороны, всегда существует большой потенциал влияния у такой институции, как посольство. Все зависит лишь от того, кто и как им управляет.

Поэтому роль нового российского посла в Минске, с учетом специфики личности, очевидно, предполагает как контроль за выполнением обещанного (проведение референдума и ожидаемые Москвой изменения в Конституции), так и последующую работу внутри Беларуси по созданию масштабного, структурированного и разветвленного российского лобби буквально во всех сферах и на всех уровнях.

Официальный Минск, по всей видимости, намерен тянуть время, не уступая реальную власть и сохраняя ручной контроль над властными институциями. Отсюда – явно идущий в кулуарах между белорусской властью и Кремлем торг вокруг досрочных президентских выборов.

В новой реальности Лукашенко Путину не нужен – уж слишком «непростой переговорщик». Однако белорусский руководитель никуда уходить не хочет и не собирается, поэтому в ход пошли аргументы о «построении новой системы», при котором не до «досрочных и сверхсрочных».

Здесь, как говорится, «Поживем – увидим». Так или иначе, всем сейчас очевидно, что белорусский кризис далек от разрешения, однако и выход из тупика должен быть найден. Перемены в Беларуси сейчас нужны и Европе, и России, и простым белорусам. Когда карты складываются подобным образом, вопрос не в том, «Случится это или не случится?».

Вопрос в том, «Когда это случится?».

Петр Кузнецов, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».