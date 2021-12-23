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Цена газа в Европе рухнула на 20%

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  • 23.12.2021, 17:25
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Цена газа в Европе рухнула на 20%

С чем связан стремительный обвал?

Европейский рынок газа получил долгожданную передышку после взлета цен выше 2000 долларов за тысячу кубометров, сообщает finanz.ru.

На торгах в четверг стоимость январских газовых фьючерсов упала ниже 1600 долларов за тысячу кубов, теряя в моменте 21% за день и 25% по сравнению с пиком, показанным во вторник.

Стремительный обвал, отрезавший от стоимости газа 600 долларов чуть больше чем за сутки, начался после того, как стало известно о резком росте поставок в ЕС сжиженного газа, прежде уходившего в Азию.

По данным Financial Times, в декабре и январе до 40 дополнительных партий СПГ прибудут на европейские терминалы, в том числе первый за 10 лет груз из Австралии, которая прежде снабжала почти исключительно азиатские страны.

Газовые трейдеры развернули в море флотилию танкеров, державших курс на Сингапур, Японию и Китай после того, как цены в ЕС превысили азиатские почти на 20%.

По данным Platts на 22 декабря, продать СПГ в Европу на спотовом рынке можно по 48,5 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), тогда как на японском хабе JKM котировки составляют 41,5 доллара.

В пересчете на традиционные для России цены разница достигла 350 долларов за тысячу кубометров - такой «премии» за газ европейский рынок не давал никогда в истории, говорит глобальный директор Platts по СПГ Кьяран Роу.

Взлетевшие спотовые цены в ЕС привели к редкой ситуации, когда суда с американским газом развернулись прямо в океане, говорит аналитик ICIS Алекс Фроли. По оценке Rystad Energy, по меньшей мере пять танкеров, перевозивших 400 тысяч тонн СПГ на азиатские рынки, экстренно сменили курс из-за готовности клиентов в ЕС платить более высокую цену.

Уже в декабре Европа увидит от 15 до 20 дополнительных партий, и еще столько же в следующем месяце.

С начала года по середину декабря газ в ЕС подорожал в 10 раз на фоне сокращения выработки ветряных станций, дефицита СПГ и резкого падения прокачки из России, которая по итогам года станет минимальной за последние пять лет.

Ранее «Газпром» прекратил продажи газа на спотовом рынке, ограничившись только долгосрочными контрактами, после того, как в августе подвисла в воздухе судьба многострадального проекта «Северный поток-2».

Компания, имеющая монопольное право на экспорт трубопроводного газа из России, также оставила практически пустыми собственные хранилища в Германии, запасы которых к началу отопительного сезона оказались в 6 раз ниже прошлогодних.

Президент РФ Владимир Путин в начале ноября поручил «Газпрому» наполнить ПХГ, но потоки газа снова схлопнулись после того, как власть в Германии сменилась, глава МИД Анналена Бербок назвала «Северный поток-2» непригодным к сертификации, а национальный регулятор газового рынка потребовал заново подать документы и посоветовал не ждать решения в ближайшие полгода.

Стратегия «Газпрома», хотя и выглядит рациональной, может нести долгосрочные политические риски, писали в августе эксперты Центра энергетики Сколково.

К 2025 году производство СПГ в мир, как ожидается вырастет на 100 млн тонн, до 449 млн в тонн в год, при этом сопоставимого роста спроса ждать не приходится, а значит на рынке образуются излишки СПГ в объеме от 26 до 34 млгн тонн ежегодно, оценивают в «Сколково».

При этом у «Газпрома» в 2025 году истекают долгосрочные контракты с потребителями в Европе и Турции.

«Их перезаключение теперь будет зависеть не только от фундаментальных индикаторов рынка, но и от соображений Европы по энергобезопасности. <…> К сожалению, дискуссия о рыночной зависимости (от российского газа - ред.), прерванная в середине 2010-х гг., может вспыхнуть с новой силой», - предупреждают в «Сколково».

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