На стройплощадке «Газпром-Центра» испортилось оборудование на 20 миллионов долларов 1 23.12.2021, 17:14

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фото: realt.by

Начальство компании надеялось выиграть в суде.

Недавно «Газпром трансгаз Беларусь» окончательно проиграл в суде $30 млн сербской компании — поставщику оборудования для энергоцентра. Но сейчас вокруг этой истории разгорается скандал. Источники «Нашей Нивы» рассказали о новых деталях этого многомиллионного контракта.

Огромный комплекс «Газпром-центра» хотели обеспечивать энергией с помощью своей мини-ТЭЦ. Из нескольких концепций реализации этой идеи выбрали решение на базе газовых турбин. Заниматься этим должна была сербская компания «Энергопроект Опрема».

«В идеале планировалось, что оборудование закупит сам «Газпром-Трансгаз» — при этом оно будет освобождено от пошлин и НДС согласно спецуказу — а затем передаст его сербам только для монтажа, — рассказывают собеседники. — Но что-то пошло не так, и сербы сами закупили оборудование и доставили его на площадку для монтажа, что также увеличило расходы, так как для сербской «дочки» освобождения от пошлин и НДС предусмотрено не было».

По словам наших собеседников, приблизительно в это время выявились недостатки в проекте всего комплекса, забуксовало и строительство ТЭЦ. Сербам перестали проводить платежи, предложили забрать оборудование и смириться.

Те отказались. Поскольку «Газпром-Трансгаз» сам остановил строительство, а долги по закупке оборудования были выполнены сербами в полном объеме, они подали иск в арбитраж с требованием возместить затраты.

«Начальство «Газпром-Трансгаза» считало, что они обязательно выиграют в суде, — говорит наш источник. — И даже после первого звоночка, проигрыша в Стокгольме, они продолжали верить, что будет успешная апелляция, потому что «суд не учел важных обстоятельств».

Все это время оборудование простаивает: рассмотрение в Стокгольме длительное, а наложился еще и ковид, и сроки затянулись. А поскольку условия хранения не соответствовали предусмотренным инструкцией, оборудование стало портиться.

«Технику угробили, добрая половина ее уже не представляет промышленной ценности, а стоимость ремонта другой половины соизмерима с ценой покупки новой, — добавляют источники. — Сейчас сложилась комическая ситуация: на днях в «Газпром-Трансгазе» сформирована комиссия по приемке металлолома у самих себя. Энергетики «Газпром-Трансгаза» ломают голову, куда девать этот металлолом и как отчитываться перед Москвой.

Ведь за это время изменилось проектное решение, и новый генеральный подрядчик согласовал проект мини-ТЭЦ не на газовой турбине — соответственно, в Минске это все уже не нужно. Наконец, и строительство стоит. А на другой проект ввиду технического состояния это всё тоже не отправишь. Короче, наблюдаем».

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