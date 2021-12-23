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Шесть лайфхаков для «сов», которые хотят превзойти «жаворонков»

  • 23.12.2021, 17:31
Шесть лайфхаков для «сов», которые хотят превзойти «жаворонков»

Несколько советов, как высыпаться и вести здоровый образ жизни.

Вы предпочитаете назначать важные дела на вечер? А ранний подъём для вас – пытка? Поздравляем: вы – «сова». Сочувствуем: живётся вам, наверняка, сложнее, чем ранним пташкам, ведь вы страдаете от нехватки солнечного света и недосыпа. Вот несколько простых правил, которые помогут повысить вашу эффективность и улучшить самочувствие, пишет healthinfo.ua.

Как известно, пока совы сладко спали, жаворонки коварно захватили мир и установили в нем свои бесчеловечные правила. И теперь, если вы сова и при этом вынуждены работать или учиться, страдает не только настроение, но и работоспособность, а самое главное – здоровье. Ведь ночной отдых – это фундамент полноценной и бесперебойной работы не только нашего отдыха, но и сердца, сосудов, эндокринной и нервной системы и даже обмена веществ. Но как, спрашивается, можно высыпаться и вести здоровый образ жизни, если ты – сова и живешь в мире, заточенном под жаворонков? У нас есть несколько советов!

Ловите солнце

Если вы сова, то, скорее всего, большая часть вашей жизни проходит в темное или сумеречное время дня. Между тем, солнечный свет отчаянно необходим нам всем, вне зависимости от того, как устроены наши циркадные ритмы. Многочисленные исследования подтверждают: люди, которые проводят под солнцем хотя бы 15 минут в день, в итоге более устойчивы к стрессам, у них ниже чувствительность клеток к инсулину, лучше работает сердце, а метаболизм активнее, чем у домоседов. Установите правило: что бы вы ни делали, но каждый день вы просто обязаны на 15 минут выходить на улицу – и делать это до полудня (потому что утренний солнечный свет самый полезный). А если совсем-совсем никак не получается прогуляться, то хотя бы пейте кофе на открытом балконе. Только чур без сигареты!

Соблюдайте световой режим

Еще один дефицит, с которым сталкиваются совы – это нехватка света. Особенно это актуально осенью и зимой, когда световой день совсем короткий. Чтобы восстановить дефицит, во-первых, стоит активно использовать лампы дневного света: они помогут поддержать ваши естественные циркадные ритмы. А, во-вторых, стоит активно есть продукты с высоким содержанием витамина D – того самого «солнечного» витамина, которого не хватает большинству из нас.

Старайтесь не отсыпаться в выходные

Врачи предупреждают: радикальное изменение режима сна чревато серьезными проблемами со здоровьем. Если в течение рабочей недели вы встаете в 7-8 утра, а в выходные спите до полудня, ваша нервная система получает не отдых, а только дополнительную нагрузку. Как бы ни хотелось в воскресенье поспать подольше, вставайте в привычное время – или хотя бы всего на час позже. Лучше нагнать недостаток сна днем: врачи говорят, что 40 минут дневного сна очень благотворно действуют на здоровье сердца.

Обязательно занимайтесь спортом

Совам физические нагрузки еще более важны, чем жаворонкам: врачи предупреждают, что те, кто ведет «ночной» образ жизни в итоге больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Обязательно делайте днем гимнастику в перерывах между работой, старайтесь делать зарядку сразу после пробуждения – это поможет вам разбудить не только тело, но и мозг. И постарайтесь выбрать время вечером для прогулок, бассейна или йоги: эти физические нагрузки не только поддержат ваше физическое здоровье, но и помогут расслабиться и легче заснуть.

Старайтесь не есть ночью

Когда ложишься поздно, большой соблазн за два-три часа до сна перекусить бутербродом или чем-то подобным. Но если вы заботитесь о своем здоровье, сопротивляйтесь этому желанию изо всех сил: инсулиновые пики в ночное время – это точно не то, что пойдет на пользу. Если уж совсем невтерпеж, перекусывайте только полезными и безопасными продуктами.

Ограничивайте использование гаджетов

Синий свет от смартфонов, компьютеров, ноутбуков и других гаджетов очень опасен. Он блокирует выработку мелатонина, гормона, который поддерживает наши циркадные ритмы, регулирует сон и отвечает за здоровый метаболизм. Постарайтесь за час-два до сна полностью убирать все источники синего света – заодно и заснете быстрее.

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