Намечается еще один самострел? 9 23.12.2021, 18:05

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Перекрытие транзита в Литву будет стоить Минску более миллиарда долларов.

Минск и Вильнюс обменялись угрозами. Литва обещает перекрыть транзит наших калийных удобрений, Беларусь — остановить любой транзит и лишить европейскую соседку белорусских товаров, сообщает zerkalo.io. Оценивая такую возможность, научный сотрудник BEROC (Киев) Олег Мазоль говорит, что сейчас возможно все, но пострадавшей при реализации таких угроз будет наша страна. Денежные потери, по его оценкам, могут превысить миллиард долларов.

С чего начинался конфликт

Отношения Минска и Вильнюса испортились после минувших президентских выборов в Беларуси, когда Литва поддержала и приютила у себя оппонентов власти. Политический конфликт постепенно стал сказываться и на торгово-экономических отношениях. С 6-ой позиции по товарообороту с нашей страной балтийская соседка переместилась на 7-ю.

В новую фазу конфликт вошел в связи с транзитом белорусских калийных удобрений. В правительстве Литвы идут серьезные дискуссии (вплоть до возможных отставок) относительно того, продолжать ли транзит дальше или прекратить его из-за угрозы попасть под американские санкции.

Беларусь среагировала на это ответными угрозами, пообещав перекрыть транзит и прекратить экспорт. Премьер-министр Роман Головченко заявил, что у литовских предприятий возникнут проблемы с сырьем и материалами, которые они покупали в Беларуси для последующей переработки. Александр Лукашенко предупредил, что перекроет транзит и вынудит Литву возить свои товары через Германию или Польшу, где «будет в три раза дороже».

Может ли «большая» Беларусь наказать «маленькую» Литву

Теоретически Беларусь может осуществить свои угрозы — если будет руководствоваться «некими политическими приоритетами», считает Олег Мазоль. В то же время «с точки зрения экономического агента, который стремится получать прибыль и налаживать нормальные торговые отношения» это иррациональный и вредный шаг.

— Сложно сказать, что там в головах у этих людей, которые принимают решения. Если исходить не из рациональных поступков, а из каких-то политических приоритетов, то есть такая вероятность, считает эксперт.

Только пострадавшей в этой ситуации окажется вовсе не Литва:

— ВВП наших стран в 2020 году были практически равны. По данным международной статистики, ВВП Беларуси составил 60,3 млрд долларов, а Литвы 56,5 млрд долларов. Поэтому может показаться, что «тягаться» будем на равных. Но по показателю ВВП на душу населения балтийская соседка опережает нас более чем в 3 раза. Поэтому тезис что большая Беларусь сейчас накажет маленькую Литву — не более чем пропагандистский штамп.

Что будет, если мы прекратим экспорт

Эксперт считает, что торговая конфронтация может обойтись белорусской экономике более чем в 1 млрд долларов потерь.

— По итогам 10 месяцев 2021 года Литва входит в тройку стран с самым большим положительным сальдо чистого экспорта в Беларусь. За это время мы экспортировали в эту страны товаров на 1 млрд 168 млн долларов, а импортировали только на 208 млн долларов. Соответственно, сальдо чистого экспорта торговли с Литвой составило 960 млн долларов. Думаю, что по итогам 2021 года сложно будет найти страну, с которой Беларусь торговала бы более эффективно, чем с Литвой. Более высокое положительное сальдо внешней торговли товарами у Беларуси только с Нидерландами, куда мы традиционно экспортируем нефтепродукты. Ну и еще с Украиной.

Для сравнения Олег Мазоль привел данные торговли с Китаем, «с которым у нас так называемое стратегическое партнерство». С ним Беларусь за тот же период 2021 года наторговала на минус 2,6 млрд долларов.

Заявление о том, что Литва не сможет обойтись без каких-то белорусских товаров, эксперт назвал «хорошей миной при плохой игре — надо же хоть что-нибудь сказать».

— Литва — это страна в составе Европейского союза с открытой экономикой и открытыми границами. Плюс у нее есть выход к морю. Поэтому нет ничего такого, что они не могли бы купить в другом месте, если Беларусь прекратит это поставлять. Эта угроза — такое же рациональное заявление в рамках той парадигмы, в которой сейчас существуют экономические власти Беларуси.

Эксперт обратил внимание на еще одну проблему в случае ухода белорусских компаний с литовского рынка:

— Присутствовать на рынке, иметь долгосрочные экономические контакты в Литве — это багаж, который нарабатывается годами, и если мы уйдем оттуда, то на наше место в любом случае придут другие. Его займут конкуренты, и вернуть его потом будет на порядок сложнее, чем удержать сегодня.

Даже если Беларусь сможет переориентировать свои поставки на другие страны и компенсировать потери, то это случится не сразу. На это понадобиться время и деньги:

— Поэтому в первые годы прекращения торговли с Литвой Беларусь понесет убытки до миллиарда долларов в год, считает наш собеседник.

А если перекрыть транзит?

Литва и те страны, с которыми она торгует, найдут возможность для их поставки другим путем, уверен Олег Мазоль. Тогда как Беларусь сама потеряет и доходы от экспорта услуг, и возможность перевозить свои товары.

— В 2021 году Литва была крупнейшим контрагентом Беларуси в торговле услугами на западном направлении, если не считать Соединённые Штаты Америки, куда мы традиционно экспортируем услуги в ИТ-сфере. Оборот в торговле услугами, в первую очередь транспортными, между Литвой и Беларусью составил 683,9 млн долларов. Сальдо у нас отрицательное — мы больше импортируем, чем экспортируем примерно на 100 млн долларов. Но это нельзя считать совсем уже отрицательным результатом, потому что, вероятнее всего, речь идет о транспортных услугах, которые обслуживают наш экспорт. То есть мы просто платим за транзит наших товаров.

Оборот в торговле услугами с Литвой самый большой среди европейских соседок. С Польшей за 10 месяцев этого года он составил 450,2 млн долларов, с Латвией — 161,2 млн долларов, отметил Олег Мазоль.

— Поэтому можно сказать, что перекрытие транзита через территорию Беларуси негативно скажется на нашем экспорте услуг и товаров. Литва же может поставлять свои товары в Россию через Латвию. Через Украину можно везти. Для стран, которые сегодня везут свои товары через Беларусь, не будет никаких проблем. Запрещая транзит, как и перекрывая экспорт, мы будем бить в первую очередь по самим себе. За нами никого нет, кто бы мог нас подстраховать. У Литвы есть США и Европейский союз. У нее открытая экономика, им не страшно. Да, они могут понести какой-то ущерб, но наши потери — страны и белорусского населения, будут существенно выше.

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